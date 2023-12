Paul McCartney faz hoje último show da turnê no Rio: veja como assistir ao vivo e provável setlist

Paul McCartney vai encerrar sua passagem pelo Brasil com a turnê Got Back no dia 16 de dezembro. A Disney anunciou, nesta terça-feira, 5, que irá transmitir o show no Maracanã.

A apresentação poderá ser vista nos streamings Disney+ e Star+ a partir das 21h15. Para assistir, é necessário ser assinante de algum dos serviços. Para assinar, clique aqui.

O evento será a primeira transmissão da Disney+ de um show ao vivo no país. O cantor está no Brasil desde o dia 30 de novembro para realizar oito apresentações em cinco cidades, em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

A apresentação promete um panorama por música dos Beatles, além das que Paul compôs em sua carreira solo ou com a banda Wings. Momentos emocionantes prometem marcar a apresentação, especialmente os que dedica aos colegas já falecidos: John Lennon e George Harrison.

O cantor deve apresentar cerca de 40 músicas por quase 3h. Ele ainda não anunciou quais pretende tocar em São Paulo, mas o setlist do último show do ex-Beatle – realizado na última segunda, 4, em Belo Horizonte – dá uma dica das possíveis músicas.

Na ocasião, Paul começou cantando A Hard Day’s Night, dos Beatles, e encerrou a apresentação com The End, também da banda britânica. Outros destaques do setlist são Let Me Roll It, do Wings, Maybe I’m Amazed, da carreira solo, e Hey Jude.

Paul McCartney na turnê Got Back no estádio Mané Garrincha em Brasília. Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

No dia 28 de novembro, o Estadão esteve presente no show intimista que o músico fez de surpresa no Clube do Choro, com cerca de 300 pessoas. Confira aqui como foi.

Veja o provável setlist da turnê Got Back no Rio, baseado nos shows anteriores