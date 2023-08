Paul McCartney: Ingressos para show em SP esgotam e cantor anuncia data extra; saiba detalhes

A venda geral para os shows de Paul McCartney no Brasil tiveram início nesta quinta, 10, mas os ingressos para a apresentação do músico em São Paulo já estão esgotadas. Por conta da alta demanda, o cantor anunciou uma data extra na capital paulista: dia 7 de dezembro, no Allianz Parque.

A pré-venda, destinada a clientes do banco BRB, tem início ainda nesta quinta, às 15h, exclusivamente no site da Eventim. A venda geral ocorre no próximo sábado, 12, às 15h no site da Eventim e às 16h na bilheteria do Estádio do Morumbi.

O que esperar do show de Paul, que terá até ‘encontro’ com Lennon

Histórias de Paul McCartney com o Brasil dariam um livro; conheça algumas

Paul McCartney anuncia data extra em São Paulo após esgotar ingressos na capital paulista. Foto: Diego Vara / REUTERS

Ao todo, Paul passará por cinco capitais brasileiras entre novembro e dezembro. Ele inicia a turnê Got Back, sua nona no Brasil, no dia 30 de novembro em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, e termina com uma apresentação no dia 16 de dezembro no Rio de Janeiro, no Estádio do Maracanã. Confira a nova programação da passagem do ex-Beatle pelo Brasil:

30 de novembro: Estádio Mané Garrincha, Brasília

03 de dezembro: Arena MRV, Belo Horizonte

07 de dezembro: Allianz Parque, São Paulo

09 de dezembro: Allianz Parque, São Paulo

13 de dezembro: Estádio Couto Pereira, Curitiba

16 de dezembro: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Continua após a publicidade

O esperado retorno do ex-Beatle ao País foi confirmado pelo próprio músico por meio de uma publicação feita no Instagram na última segunda, 7. “Ok, ok, eu ouvi vocês. Estou indo ao Brasil”, brincou. Entre 2010 e 2017, Paul já esteve seis vezes em terras brasileiras.

O show da Got Back Tour, que promete passar por 38 canções e somar três horas, traz sucessos de Paul com os Beatles e da era pós-Beatles. Na setlist, estão músicas memoráveis do grupo, como Can’t Buy Me Love, Let It Be e Hey Jude, mas também as da carreira solo e com o Wings, como Band on the Run.

Paul ainda criou um instante especial para essa turnê, em que se une a John Lennon virtualmente para cantar I’ve Got a Feeling. Veja a setlist completa e o que esperar das apresentações aqui.

Veja os valores dos ingressos da Got Back Tour em São Paulo

Pista Premium: R$ 990 (inteira) e R$ 495 (meia-entrada)

Pista: R$ 650 (inteira) e R$ 325 (meia-entrada)

Cadeira Inferior: R$ 780 (inteira) e R$ 390 (meia-entrada)

Cadeira Superior: R$ 420 (inteira) e R$ 210 (meia-entrada)

Serviço - Got Back Tour em São Paulo (data extra)

Data: 07 de dezembro

Continua após a publicidade

Abertura dos portões: 16 h

Horário do show: 20 h

Local: Allianz Parque – Rua Palestra Itália, 200

Ingressos: A partir de R$ 210

Classificação etária: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)

Venda de ingressos online: Eventim

Para compras pela Internet é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para Pontos de Venda e Bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.

Continua após a publicidade

- Parcelamento em até 10X, em todos os cartões aceitos, exclusivo para compras online (MasterCard, American Express, Visa, ELO).

- Venda limitada a 6 ingressos por CPF – sendo apenas 2 ingressos meia-entrada por CPF.

- Vendas online - Taxa de conveniência de 20% sobre o valor total da compra.

- Todas as condições acima poderão ser alteradas sem aviso prévio.

Bilheteria oficial São Paulo

A partir de 12 de agosto, sábado, às 16h

Morumbi – Av. Giovanni Gronchi, 1866 - Morumbi - São Paulo - SP, 05651-001

Continua após a publicidade

Bilheteria 05 - Próximo ao portão 15

Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais