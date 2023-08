Paul McCartney: venda de ingressos para shows no Brasil começa nesta quinta; veja como comprar

O esperado retorno de Paul McCartney ao Brasil já foi confirmado pelo próprio artista e, nesta quinta-feira, 10, a partir do meio-dia, fãs do ex-Beatle podem adquirir ingressos na venda geral. As entradas da pré-venda, destinada a clientes do Banco BRB, ocorreu na última terça, 8.

Ao todo, Paul passará por cinco capitais do País entre novembro e dezembro. Ele inicia a turnê Got Back no dia 30 de novembro em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, e termina com uma apresentação no dia 16 de dezembro no Rio de Janeiro, no Estádio do Maracanã. Confira as datas:

30 de novembro: Estádio Mané Garrincha, Brasília

Estádio Mané Garrincha, Brasília 03 de dezembro: Arena MRV, Belo Horizonte

Arena MRV, 09 de dezembro: Allianz Parque, São Paulo

Allianz Parque, 13 de dezembro: Estádio Couto Pereira, Curitiba

Estádio Couto Pereira, 16 de dezembro: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Os ingressos serão vendidos, com taxas, através do site da Eventim e também em pontos de venda credenciados em cada cidade. Os valores vão de R$ 150 (meia-entrada, Superior Sul e Superior Nível 5, no Rio de Janeiro) a R$ 990 (inteira, Pista Premium, em todas as capitais). Veja a tabela com valores e os pontos oficiais de venda abaixo.

Paul McCartney retorna para fazer seis shows no Brasil entre novembro e dezembro. Foto: Diego Vara / REUTERS

O músico anunciou que voltaria ao Brasil por meio de um vídeo publicado em seu perfil do Instagram na última segunda, 7. “Ok, ok, eu ouvi vocês. Estou indo ao Brasil”, brincou. Entre 2010 e 2017, Paul já esteve seis vezes no País.

Veja os valores para a turnê Got Back, de Paul McCartney, no Brasil

Brasília

Pista Premium: R$ 990 (inteira) e R$ 495 (meia-entrada)

Pista: R$ 650 (inteira) e R$ 325 (meia-entrada)

Cadeira Inferior: R$ 750 (inteira) e R$ 325 (meia-entrada)

Cadeira Superior: R$ 500 (inteira) e R$ 250 (meia-entrada)

Belo Horizonte

Pista Premium: R$ 990 (inteira) e R$ 495 (meia-entrada)

Pista: R$ 650 (inteira) e R$ 325 (meia-entrada)

Cadeira Inferior Leste: R$ 780 (inteira) e R$ 390 (meia-entrada)

Cadeira Inferior Oeste: R$ 780 (inteira) e R$ 390 (meia-entrada)

Nível Inferior Sul: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia-entrada)

Cadeira Superior: R$ 480 (inteira) e R$ 240 (meia-entrada)

São Paulo

Pista Premium: R$ 990 (inteira) e R$ 495 (meia-entrada)

Pista: R$ 650 (inteira) e R$ 325 (meia-entrada)

Cadeira Inferior: R$ 780 (inteira) e R$ 390 (meia-entrada)

Cadeira Superior: R$ 420 (inteira) e R$ 210 (meia-entrada)

Curitiba

Pista Premium: R$ 990 (inteira) e R$ 495 (meia-entrada)

Pista: R$ 520 (inteira) e R$ 260 (meia-entrada)

Cadeira Pro Tork: R$ 780 (inteira) e R$ 390 (meia-entrada)

Cadeira Social: R$ 780 (inteira) e R$ 390 (meia-entrada)

Arquibancada: R$ 440 (inteira) e R$ 220 (meia-entrada)

Rio de Janeiro

Pista Premium: R$ 990 (inteira) e R$ 495 (meia-entrada)

Pista: R$ 650 (inteira) e R$ 325 (meia-entrada)

Cadeira Inferior Leste: R$ 680 (inteira) e R$ 340 (meia-entrada)

Cadeira Inferior Oeste: R$ 680 (inteira) e R$ 340 (meia-entrada)

Cadeira Inferior Sul: R$ 420 (inteira) e R$ 210 (meia-entrada)

Superior Sul: R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia-entrada)

Superior Nível 5: R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia-entrada)

Superior Leste: R$ 420 (inteira) e R$ 210 (meia-entrada)

Maracanã Mais Leste: R$ 990 (inteira) e R$ 495 (meia-entrada)

Maracanã Mais Oeste: R$ 990 (inteira) e R$ 495 (meia-entrada)

Serviço - Got Back Tour no Brasil

Brasília

Data: 30 de novembro

Abertura dos portões: 16h30

Horário do show: 20h30

Local: Arena BRB Mané Garrincha – Asa Norte

Ingressos: A partir de R$ 250

Classificação etária: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)

Venda online: Eventim

Para compras pela Internet é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para Bilheteria, é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.

- Parcelamento em até 10X, em todos os cartões aceitos, exclusivo para compras online (MasterCard, American Express, Visa, ELO).

- Venda limitada a 6 ingressos por CPF – sendo 2 ingressos meia-entrada por CPF.

- Vendas online - Taxa de conveniência de 20% sobre o valor total da compra.

- Todas as condições acima poderão ser alteradas sem aviso prévio.

Bilheteria oficial Brasília

Dia 10 de agosto a partir das 13h e até as 17h (Após este horário, o atendimento seguirá com os clientes remanescentes da fila ou até o esgotamento dos ingressos)

Dia 11 de agosto das 10h às 17h

Arena BRB Mané Garrincha - ST SRPN CENTRO ESPORTIVO DE BRASÍLIA - Portão “L” em frente à entrada do Mercado Mané

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência

A partir de 12 de agosto

Loja Eventim Brasília - SCN QD 05 Bloco A Subsolo 2 - Loja Q054 - Brasília Shopping

Funcionamento: De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e Feriados das 13h às 19h

Na data do show, o atendimento de bilheteria será no local do evento.

Belo Horizonte

Data: 03 de dezembro

Abertura dos portões: 16 h

Horário do show: 20 h

Local: Arena MRV – Rua Cristina Maria de Assis, 202

Ingressos: A partir de R$ 240

Classificação etária: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)

Venda de ingressos online: Eventim

Para compras pela Internet é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para Pontos de Venda e Bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.

- Parcelamento em até 10X, em todos os cartões aceitos, exclusivo para compras online (MasterCard, American Express, Visa, ELO).

- Venda limitada a 6 ingressos por CPF – sendo apenas 2 ingressos meia-entrada por CPF.

- Vendas online - Taxa de conveniência de 20% sobre o valor total da compra.

- Todas as condições acima poderão ser alteradas sem aviso prévio.

Bilheteria oficial Belo Horizonte

Dia 10 de agosto a partir das 13h e até 17h (Após este horário, o atendimento seguirá com os clientes remanescentes da fila ou até o esgotamento dos ingressos)

Arena MRV – Bilheteria - Rua Cristina Maria de Assis número 202

Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência

A partir do dia 11 de agosto

Loja Eventim - Shopping 5ª Avenida - R. Alagoas, 1314

Funcionamento: Segunda à sexta-feira das 10h às 19h e Sábado das 10h às 15h. Domingos e feriados não abre.

Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência

Na data do show o atendimento de bilheteria é no local do evento.

São Paulo

Data: 09 de dezembro

Abertura dos portões: 16 h

Horário do show: 20 h

Local: Allianz Parque – Rua Palestra Itália, 200

Ingressos: A partir de R$ 210

Classificação etária: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)

Venda de ingressos online: Eventim

Para compras pela Internet é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para Pontos de Venda e Bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.

- Parcelamento em até 10X, em todos os cartões aceitos, exclusivo para compras online (MasterCard, American Express, Visa, ELO).

- Venda limitada a 6 ingressos por CPF – sendo apenas 2 ingressos meia-entrada por CPF.

- Vendas online - Taxa de conveniência de 20% sobre o valor total da compra.

- Todas as condições acima poderão ser alteradas sem aviso prévio.

Bilheteria oficial São Paulo

Dia 10 de agosto das 13h e até 17h (Após este horário, o atendimento seguirá com os clientes remanescentes da fila ou até o esgotamento dos ingressos)

Allianz Parque – Bilheteria B - Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Portão B - Água Branca - São Paulo/SP

Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência

A partir de 11 de agosto

Allianz Parque – Bilheteria A – Rua Palestra Itália, 200

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h

Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência

Curitiba

Data: 13 de dezembro

Abertura dos portões: 16 h

Horário do show: 20 h

Local: Estádio Couto Pereira – R. Ubaldino do Amaral, 37

Ingressos: A partir de R$ 220

Classificação etária: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)

Venda de ingressos online: Eventim

Para compras pela Internet é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para Pontos de Venda e Bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.

- Parcelamento em até 10X, em todos os cartões aceitos, exclusivo para compras online (MasterCard, American Express, Visa, ELO).

- Venda limitada a 6 ingressos por CPF – sendo apenas 2 ingressos meia-entrada por CPF.

- Vendas online - Taxa de conveniência de 20% sobre o valor total da compra.

- Todas as condições acima poderão ser alteradas sem aviso prévio.

Bilheteria oficial Curitiba

Dia 10 de agosto a partir das 13h e até 17h (Após este horário, o atendimento seguirá com os clientes remanescentes da fila ou até o esgotamento dos ingressos)

Estádio Major Antônio Couto Pereira – Bilheteria 2 - Rua Amâncio Moro S/N

Funcionamento: Terça à Sábado das 10h às 17h – Não tem funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência

Rio de Janeiro

Data: 16 de dezembro

Abertura dos portões: 17 h

Horário do show: 21 h

Local: Maracanã – Rua Professor Eurico Rabelo

Ingressos: A partir de R$ 150

Classificação etária: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)

Venda de ingressos online: Eventim

Para compras pela Internet é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para Pontos de Venda e Bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.

- Parcelamento em até 10X, em todos os cartões aceitos, exclusivo para compras online (MasterCard, American Express, Visa, ELO).

- Venda limitada a 6 ingressos por CPF – sendo apenas 2 ingressos meia-entrada por CPF

- Vendas online - Taxa de conveniência de 10% sobre o valor total da compra.

- Todas as condições acima poderão ser alteradas sem aviso prévio.

Bilheteria oficial Rio de Janeiro

Dia 10 de agosto a partir das 13h, e até 17h (Após este horário, o atendimento seguirá com os clientes remanescentes da fila ou até o esgotamento dos ingressos)

Estádio Nilton Santos – Engenhão

Bilheteria Norte - Rua das Oficinas, s/n - Engenho de Dentro

Funcionamento: diariamente das 10h às 17h – exceto em feriados, emenda de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência

Na data do show o atendimento de bilheteria é no local do evento.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais