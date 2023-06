Paula Fernandes diz que espera cantar novamente com Taylor Swift: ‘Simpática e gentil’

A cantora Paula Fernandes foi muito lembrada após o anúncio de que Taylor Swift virá ao Brasil em novembro. Ela e a cantora americana já se apresentaram na primeira e única passagem de Taylor pelo País em 2012 e possuem uma música juntas – uma versão de Long Live com versos em português.

A canção nutriu expectativas dos fãs para um possível reencontro, já que a artista americana prepara uma faixa surpresa para cada um dos seus shows. Em entrevista concedida à GQ nesta quarta-feira, 28, Paula não revelou se já recebeu o suposto convite, mas disse que ainda espera cantar novamente com a cantora.

Paula Fernandes e Taylor Swift concederam entrevista conjunta à apresentadora Eliana durante passagem da americana pelo Brasil em 2012. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/SBT

“Acho um fenômeno, gosto de todas as canções dela. Adoraria poder estar com ela novamente, cantando e botando o papo em dia”, comentou. A brasileira ainda relembrou um jantar que teve com Taylor depois de as duas subirem ao palco juntas, em que a americana lhe mostrou fotos de seus gatos e ambas escolheram o mesmo prato, e descreveu a artista como “simpática e gentil”.

Após a confirmação da vinda da cantora ao Brasil, internautas também passaram a relembrar uma entrevista conjunta concedida à apresentadora Eliana, que foi ao ar no SBT e virou meme nas redes sociais. Paula contou que se diverte com os memes e revelou o que sentiu no momento.

“Sentia o nervosismo natural de estar ao lado de uma artista internacional, mas também a realização, por ter sido convidada por ela para fazer a versão da música em português e cantá-la ao seu lado”, disse.

Long Live foi lançada quando Paula estava no auge da carreira e se tornou um sucesso nas rádios nacionais. À época da primeira vinda ao Brasil, Taylor fez um show fechado para cerca de mil fãs na arena Qualistage, chamada de Citibank Hall à época, no Rio de Janeiro. No final da apresentação, a brasileira fez uma participação surpresa.

Taylor Swift virá ao País para apresentar a The Eras Tour nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Estádio do Engenhão, no Rio, e nos dias 25, 25 e 26 do mesmo mês no Allianz Parque, em São Paulo.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais