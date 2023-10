Perfil no Instagram de Marília Mendonça é desativado após conclusão do inquérito do acidente

O perfil de Marília Mendonça no Instagram foi desativado nesta quinta-feira, 5. A conta aparece como indisponível na rede social um dia após a conclusão do inquérito do acidente que tirou a vida da cantora, em 2021.

Segundo a assessoria de imprensa da artista, a desativação aconteceu devido a “um processo automático de verificação da plataforma, mas a equipe responsável pelo Instagram já entrou em contato com a META [empresa responsável]”.

A cantora Marília Mendonça Foto: Van Campos

Em comunicado, a equipe da cantora alegou que já está resolvendo o incidente, mas não deu prazo para o retorno do perfil. Marília morreu após um acidente de avião que, segundo divulgou a polícia nesta quarta-feira, 4, foi causado por um erro dos pilotos.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, houve negligência e imprudência dos pilotos da aeronave, Geraldo Martins e Tarcísio Viana, que estão entre os mortos.