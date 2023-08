Phoebe Bridgers sobre Sinéad O’Connor: ‘Esse mundo existe pelo sacrifício dela’

Phoebe Bridgers expressou sua profunda admiração por Sinéad O’Connor, a artista que desafiou convenções e se tornou um símbolo de resistência no mundo da música, em uma entrevista para a Rolling Stone.

Bridgers, que nasceu após o marcante ato de protesto de O’Connor no Saturday Night Live, destacou o impacto da cantora irlandesa em sua evolução artística e pessoal. Em 1992, a irlandesa rasgou uma foto do Papa João Paulo II como protesto contra abusos sexuais na Igreja Católica, gerando grande controvérsia.

Ao falar sobre sua primeira experiência com a música de O’Connor, Bridgers mencionou: “Provavelmente a ouvi graças à minha mãe, que tinha — e ainda tem — os gostos musicais mais incríveis. Mesmo antes de ouvir Sinéad, eu sabia que ela era uma revolucionária. Eu estava obcecada pelo vídeo Nothing Compares 2 U e cheguei a raspar a cabeça no ensino médio em sua homenagem.”

Mais do que sua música, O’Connor é celebrada por sua determinação e princípios inabaláveis. Sobre isso, Bridgers refletiu: “Muitas canções de protesto pós-Bob Dylan parecem clichês. Mas Sinéad sempre foi genuína em suas convicções.”

Com sua bravura e autenticidade, O’Connor deixou marcas que perduram. Bridgers concluiu: “Ela me fez sentir que eu tinha permissão para defender coisas. Ainda é difícil, mas sinto-me sortuda por meus valores serem levados a sério. E esse mundo existe graças ao sacrifício de Sinéad.”

Singer Sinead O'Connor at her home in County Wicklow, Ireland, Feb. 3, 2012. O'Connor, newly married, released her new album "How About I Be Me (and You Be You)," on MRI. (David Corio/The New York Times) -- STAND-ALONE IMAGE - FOR USE AS DESIRED IN RECAPPING 2012 --

Continua após a publicidade

A morte de Sinéad O’Connor

Sinéad O’Connor faleceu aos 56 anos, conforme informado pela agência de notícias Reuters. A causa de seu falecimento não foi divulgada.

A renomada cantora irlandesa alcançou reconhecimento global com sua interpretação da música “Nothing Compares 2 U”, originalmente composta por Prince.

Ao longo de sua carreira, ela se destacou por seu estilo vocal único, influenciando diversos artistas. Em 2018, Sinéad anunciou sua conversão ao Islamismo e adotou o nome Shuhada’ Davitt.