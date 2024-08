Phoenix, banda do encerramento da Olimpíada, já fez show no Brasil e tem marido de Sofia Coppola

O grupo esteve em São Paulo para o Lollapalooza em sua edição mais recente, em 2024, e também uma década antes, em 2014, e para o Popload Festival, em 2017. É formado pelo cantor Thomas Mars, os guitarristas Laurent Brancowitz e Christian Mazzalai e o baixista Deck D’arcy.

O Phoenix surgiu em Versalhes, na França, em 1999, e teve destaque quando a música Too Young foi trilha sonora de um filme de Sofia Coppola, casada com o vocalista Thomas Mars, Lost In Translation.