Plágio: Decisão sobre caso envolvendo Led Zeppelin poderá ajudar Ed Sheeran

The New York Times - Superficialmente, Ed Sheeran e Led Zeppelin podem não ter muito em comum. Sheeran é um cantor e compositor com cara de bebê cujas baladas como Perfect e Photograph se tornaram padrões pop da era do streaming. Led Zeppelin é um colosso do rock clássico cujos riffs derretidos fazem parte da base do heavy metal.

No entanto, quando se trata da história recente do litígio de direitos autorais na música, Sheeran e Led Zeppelin estão praticamente unidos. Ambos foram acusados de plagiar o trabalho de outros artistas de maneiras que estão no centro de um debate em evolução sobre quanto - ou quão pouco - de uma peça musical pode ser protegida por lei.

No mês que vem, Sheeran vai participar de um julgamento há muito adiado em um tribunal federal de Nova York por causa de sua música Thinking Out Loud, que os queixosos dizem ter copiado elementos do clássico soul Let’s Get It On, de Marvin Gaye. A história do litígio é complexa, envolvendo três casos separados arquivados em nome dos proprietários dos direitos de Ed Townsend, coautor de Gaye, que morreu em 2003.

De certa forma, Thinking Out Loud tem uma semelhança óbvia com Let’s Get It On. Eles compartilham progressões de acordes quase idênticas e linhas de baixo semelhantes. Aspectos das faixas instrumentais em ambas as gravações, como o andamento e o som da bateria, estão próximos o suficiente para que, quando um YouTuber juntou as duas músicas, fosse difícil dizer onde uma terminava e a outra começava. Nesse caso, os elementos de execução nas gravações são irrelevantes; o processo envolve apenas as composições subjacentes.

Mas eles são próximos o suficiente para que Sheeran seja responsabilizado por violação de direitos autorais? Ou sua sobreposição é limitada a blocos de construção musicais fundamentais que fazem parte do domínio público?

Os tribunais têm discutido essas mesmas questões em casos recentes envolvendo Robin Thicke, Katy Perry, The Weeknd e Dua Lipa - assim como Led Zeppelin, cuja vitória sobre uma alegação de infração contra Stairway to Heaven poderia dar uma vantagem a Sheeran. Uma decisão detalhada do tribunal de apelações a favor de Stairway abordou a questão complicada do que conta como violação quando duas peças musicais são baseadas em elementos comuns como escalas, fragmentos melódicos ou progressões de acordes simples.

“Todos esses casos são sobre a questão de quão semelhante é muito semelhante”, disse Joseph P. Fishman, professor da Vanderbilt Law School em Nashville, Tennessee. “A Lei de Direitos Autorais que o Congresso americano aprovou não diz absolutamente nada sobre essa questão. No sistema de direitos autorais dos EUA, as regras de como essa pergunta é respondida são inteiramente desenvolvidas por juízes federais.”

Processos de direitos autorais são um risco padrão para músicos pop de sucesso; eles podem ser inevitáveis em uma forma de arte que depende tão profundamente da influência de obras passadas.

Na verdade, uma estratégia para os réus é apontar para a “arte anterior” - exemplos da história da música, quanto mais distantes melhor, mostrando que uma determinada melodia ou padrão tem raízes tão profundas que pode ser de domínio público (ou pelo menos não é propriedade exclusiva de um autor). No julgamento, os advogados do Led Zeppelin citaram uma sonata para violão do século 17 que, em certo ponto, soa muito como Stairway to Heaven.

O elefante na sala para todos esses casos é Blurred Lines. Em 2015, um júri decidiu que a música de Thicke e Pharrell Williams infringia os direitos autorais de outro clássico de Gaye, Got to Give It Up, e os herdeiros de Gaye receberam mais de US$ 5 milhões em danos.

Robert Plant, à esquerda, e Jimmy Page no tribunal, durante julgamento de plágio Foto: Mona Edwards/Reuters





Esse resultado alarmou muitos na indústria da música que pensaram que o caso envolvia elementos básicos de gênero que há muito eram considerados um jogo justo. Após o veredicto, os advogados relataram um aumento nas novas reivindicações.

O apelo do Led Zeppelin, lançado em 2020, mandou o pêndulo de volta na outra direção. As semelhanças entre Stairway to Heaven e a música que a desafiou, Taurus, do Spirit - uma banda com a qual o Led Zeppelin ocasionalmente dividiu palcos em seus primeiros dias -, se resumia a uma progressão de acordes arpejados e uma linha de baixo que descia ao longo de um cromático escala.

Elementos como esses, disseram os juízes do tribunal de apelações, eram tão comuns que mereciam apenas o chamado direito autoral mínimo. Nesse caso, duas obras devem ser “virtualmente idênticas” para que uma infrinja a outra, disseram os juízes.

Uma semana depois que a decisão foi emitida, ela foi citada por um juiz que anulou o veredicto do júri de que um hit de Perry, Dark Horse, havia copiado elementos de um rap cristão - um caso que se resumiu a uma sequência de oito notas.

Peter J. Anderson, advogado que representou o Led Zeppelin no julgamento de Stairway, chamou a decisão do tribunal de apelações de um importante esclarecimento. “Esses são conceitos básicos de que você precisa para fazer música”, disse Anderson. “Você precisa ser capaz de juntar três ou quatro notas, e há apenas sete notas na escala.”

Mesmo assim, os resultados podem ser imprevisíveis porque os fatos de cada caso diferem e muito do que um júri ouve é decidido por um juiz.

A decisão do Led Zeppelin ajudará Sheeran? Um punhado de advogados de propriedade intelectual entrevistados para este artigo disse que a resposta deveria ser um retumbante sim - embora tenham se apressado em acrescentar que os julgamentos por júri podem ser imprevisíveis.

O juiz desse caso já restringiu muitas das evidências que podem ser apresentadas a um júri. Foi-se o baixo, que não aparece na “cópia de depósito” da partitura que estabeleceu os direitos autorais de Let’s Get It On em 1973. E, em uma decisão pré-julgamento, o juiz disse que o musicólogo especialista dos queixosos não poderia testemunhar que a progressão de acordes ou o “ritmo harmônico” da música eram únicos ou distintos. Há provas incontestáveis, ele determinou, de que esses elementos são técnicas musicais comuns.