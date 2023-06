‘Carona Podpah’: como será novo programa de entrevistas no Spotify de Igão e Mítico

Igão e Mítico seguem frenéticos quando o assunto são novos projetos. A dupla está com o Spotify para o lançamento do videocast Carona PodPah, um programa de entrevistas com imagem para a plataforma de streaming disponível todas às quartas-feiras, a partir do dia 07 de junho.

Alguns nomes já foram confirmados, como do surfista Pedro Scooby, do empresário Felipe Tito, das rappers Tasha & Tracie, e da cantora e compositora Urias. Há o desejo també de ter outros convidados, que são os ídolos da dupla: Mano Brown e o Marcos Mion.

PodPah anuncia novo projeto no Spotify, o 'Carona Podpah' Foto: Divulgação/PodPah

Para Rodrigo Vizeu, produtor do Spotify no Brasil, a escolha da dupla para assinar essa atração vai de encontro com a parceria de sucesso que tem com a marca PodPah desde 2022 - sendo os primeiros podcasters a utilizarem a funcionalidade de vídeo no Brasil e na América Latina na plataforma com o Podpah de Verão.

A dupla de apresentadores sente um misto de “orgulho, ansiedade e felicidade” ao colocar em prática três paixões: música, carro e conversas. Igão revela que ele e o amigo estão “a todo momento prensando em novas produções e formatos diferentes” para a marca, que só no YouTube, registra em média, 60 milhões de views por mês, e conta com 6,76 milhões de inscritos no canal principal.

PodPah lança novo programa de entrevistas com exclusividade no Spotify, o ‘Carona Podpah’ Foto: Divulgação/PodPah

“Sentamos com nosso time de roteiristas, produtores e pensamos que seria legal um programa em que a gente conversa com artistas para saberem o que eles escutam no dia a dia, sei lá, no carro indo para o supermercado, em uma viagem, ou as músicas que não podem faltar na playlist deles”, revelou Igão.

“E também saber as músicas que marcaram a vida desses artistas, em que momento estavam das suas vidas quando conheceram determinada música”, completou Igão, revelando que o bate-papo será pelas ruas de São Paulo.

Já Mítico compartilhou que “não consegue dormir direito quando algo novo irá estrar”, mas que “gostou do resultado das gravações”.

Pedro Scooby, Tasha & Tracie, Urias e outros convidados

A expectativa é que a base de fãs super engajados continuem consumindo um conteúdo produzido com a mesma “energia, descontração e diversão” num programa que irá focar especificamente a relação dos convidados com a música.

“Vamos levar para o carro a mesma animação, como se estivéssemos dando uma volta de carro com amigos, na zoeira. Todo mundo já fez isso alguma vez na vida, sair com um amigo para dar um rolê de carro, ouvindo um som, trocando ideia. E eu não conheço alguém que não tenha uma música especial, ou que marcou determinado momento da vida”, disse Mítico.

Mano Brown conversou com Igão e Mítico, do 'PodPah' Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Podpah

“No Carona Podpah, a gente vai focar especificamente nas músicas que eles escutam no dia a dia e nas que fizeram parte de momentos marcantes da vida dos convidados. Então, vai ser um papo mais direcionado, mas a essência é a mesma”, completou Igão.