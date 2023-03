Polícia vai investigar homem que ofendeu Gilberto Gil durante a Copa do Catar

O homem identificado como Ranier Felipe dos Santos Lemache, 43 anos, será investigado pela Polícia Federal por ter agredido Gilberto Gil durante a Copa do Catar. Lemache foi identificado como a pessoa que aparece em um vídeo perseguindo Gil com provocações e o ofensas. A polícia quer saber se o empresário cometeu os crimes, previstos no Estatuto do Idoso, como discriminação contra pessoa idosa (com pena de seis meses a um ano de reclusão mais multa), exibir ou veicular informações ou imagens depreciativas ou injuriosas de idoso (pena de detenção de um a três anos mais multa) e injuriar com base em elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência (pena de um a três anos de reclusão mais multa).

Gilberto Gil e sua esposa Flora Gil foram hostilizados por torcedores brasileiros durante o jogo entre Brasil e Sérvia pela Copa do Mundo, no estádio Lusail, no Catar Foto: Reprodução/Twitter/@gilbertogil

O que se sabe por enquanto é que Ranier Felipe é um empresário de Volta Redonda, Rio de Janeiro, mas que vive hoje nos Estados Unidos. São de sua responsabilidade as franquias regionais das empresas Domino’s e Spoleto. Durante as agressões a Gil é hostilizado, é possível ouvir frases como “vamos Bolsonaro” e “você ajudou o Brasil para c…”. Ouve-se ainda “vamos, Lei Rouanet” e, ao final, dirigindo-se ainda a Gil: “Obrigado, filho da p...”.

Gil e sua mulher Flora estavam em um estádio no Catar quando foram xingados por torcedores do Brasil que também entravam no lugar para assistir à partida de estreia da seleção brasileira, dia 24 de novembro. Depois da repercussão negativa, Ranier negou ter feito as ofensas: “Gostaria de me solidarizar com o Sr. Gilberto Gil e sua família em virtude da ofensa que a ele fora proferida, uma vez que eu também não gostaria de ouvi-la. No entanto, estão veiculando a minha imagem essa ofensa o que não é verdade. Inobstante a minha divergência aos ideais políticos do Sr. Gilberto Gil, reitero o mais absoluto respeito que tenho ao nobre artista, porém, deixo claro novamente que a ofensa/xingamento não foi por mim proferido”.