Por que algumas playlists do Spotify estão exibindo quadros da Pinacoteca?

A campanha é uma parceria entre a B3, Bolsa de Valores do Brasil, e a Tech&Soul. A ação tem como objetivo incentivar a cultura e a distribuição de ingressos para a Pinacoteca para onde a atenção do público está focada. Intitulada de Art Hits, a campanha mistura os hits musicais com hits artísticos.

Mas, se engana quem pensa que as obras são escolhidas aleatoriamente. Em parceria com a Kondzilla, as capas das músicas mais ouvidas foram selecionadas para participar do evento e tiveram suas imagens alteradas para obras de arte de vários estilos que, de alguma forma, se relacionam com as letras.