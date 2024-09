George Howard, professor de gerenciamento de negócios musicais na Berklee College of Music, disse que não está surpreso com o aumento. Para ele, o streaming é semelhante a uma pesquisa do artista no Google como forma de satisfazer a curiosidade.

“A música se torna mais uma informação quando as pessoas tentam entender as atrocidades”, disse Howard à The Associated Press. “É como se disséssemos: ‘Como a música deles soaria para alguém cujo cérebro funciona assim, supostamente?