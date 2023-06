Por que o pop africano ganhou uma categoria exclusiva no Grammy? Conheça novos hits e ritmos

O Grammy 2024 vai adicionar 3 novas categorias, inclusive “Melhor Performance de Música Africana”. É a primeira vez na história da premiação que haverá uma categoria dedicada especificamente à produção do continente.

A nova categoria no Grammy reconhece músicas que utilizem expressões locais únicas de todo o continente africano. Ela destaca canções que abrangem gêneros como Afrobeat, Afro-fusion, Afro Pop, Afrobeats, Alte, Amapiano, Bongo Flava, Genge, Kizomba, Chimurenga, High Life, Fuji, Kwassa, Ndombolo, Mapouka, Ghanaian Drill, Afro-House, South African Hip-Hop, e Ethio Jazz.

Confira abaixo uma seleção com alguns dos maiores hits de artistas africanos e seus gêneros, para você escutar.

Calm Down - Rema

O afrobeats é um termo guarda-chuva que caracteriza a música eletrônica e pop que é produzida na África Ocidental. Ele mistura entre muitos gêneros o Juju (da Nigéria, que tem sua matriz na percussão iorubá), hiplife (nascido em Gana, mistura de hip hop a highlife), ndombolo (música de pista vinda do Congo), hip hop, R&B, dancehall e música eletrônica.

O afrobets viral lançado pelo rapper nigeriano Rema, Calm Down, tem participação de Selena Gomez. Na parada Billboard Hot 100 da quarta-feira, 13, o remix, atingiu pico no 3º lugar.

Continua após a publicidade

Sittin’ On Top Of The World - Burna Boy

O cantor Burna Boy, vencedor do Grammy Awards, tem diversos sucessos e colaborações com artistas renomados como Beyoncé, Ed Sheeran, Dave, Jorja Smith e outros. Com sua canção Sittin’ On Top Of The World ele traz o melhor do Afro-Fusion - um termo guarda-chuva que mistura diversos gêneros de música africana e ocidental - com uma batida que mistura música eletrônica com Juju.

Lua - Ivandro

Ivandro é um cantor e músico luso-angolano que é um dos grandes nomes da Kizomba. É um gênero, em geral, romântico, com letras em português de Angola. A batida dançante é derivada do semba - gênero tradicional de Angola -, com uma mistura de kilapanda e merengue angolano. Em Lua, Ivandro fala sobre a vontade de encontrar sua “miúda” e a levar para a Lua.

Fetch Your Life - Prince Kaybee ft. Msaki

Continua após a publicidade





O Afro-House é uma sub vertente da House Music com raízes no continente africano, bem comum na África do Sul. O DJ Prince Kaybee, nessa música, mistura o house tradicional com as batidas comuns vindas da África continental.

Para os não iniciados: a House Music é um subgênero eletrônico muito popular que se originou em Chicago no início dos anos 1980, caracterizado por um pulso constante, tocado em torno de 120 batidas por minuto (bpm).

Somebody’s Son - Tiwa Savage ft. Brandy

Tiwa Savage se tornou mundialmente conhecida depois de sua colaboração com Beyoncé para o disco de The Lion King: The Gift e participação no disco Everyday life, do Coldplay. Em Somebody’s Son, com participação de Brandy, ela canta um afropop que mistura instrumentos elétricos e inspirada na música pop e soul ocidental.

Continua após a publicidade

Essence - Wizkid e Tems

A colaboração entre Wizkid e Tems fez história sendo a primeira canção nigeriana a entrar no top 10 da Billboard. Essence foi considerada a música oficial do verão norte-americano em 2021. Isso se deu principalmente pela composição que mistura diversos gêneros incluindo o High Life - uma mistura das tradições musicais Akan e Kpanlogo de Gana e Nigéria -, Afrobeats e o Nigerian Alté - música nigeriana alternativa. O remix que incluiu Justin Bieber ajudou no sucesso.