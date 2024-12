Por que uma música de 1984 sobre juventude e Guerra Fria se tornou uma das mais populares do ano?

“Para sempre jovem. Eu quero ser para sempre jovem. Você realmente quer viver para sempre?”. É impossível não se deparar com o refrão de Forever Young, maior hit da banda Alphaville, e não começar a cantarolar os acordes iniciais da música. Usada como o símbolo da juventude que enfrentava um contexto de Guerra Fria, a canção foi migrando de geração em geração até chegar nas mãos da Geração Z.

Nesta quarta-feira, 4, o TikTok divulgou rankings das músicas mais populares do ano na plataforma. A música de 1984 chama a atenção entre hits recentes, que vão de Birds Of a Feather, sucesso do álbum Hit Me Hard And Soft, de Billie Eilish, a Gata Only, de FloyyMenor e Cris Mj. Forever Young apareceu em 9º lugar na lista que mediu as músicas mais populares do mundo. Veja todos os rankings aqui.

'Forever Young', maior hit da banda Alphaville, foi uma das músicas mais populares do TikTok em 2024. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/RHINO

Mas, afinal, o que fez a faixa retornar com tanta força? A resposta está em uma “trend” (nome dado às “tendências” do TikTok) na plataforma de vídeos. Forever Young toca ao fundo de quase 5 milhões de publicações na rede social por conta da trend “perdendo os traços de adolescente”. O desafio é fazer uma contemplação da passagem do tempo e comparar fotos antigas com atuais.

A música ganhou até uma versão no canal FutParódias, que soma mais de 10 milhões de inscritos no YouTube: O Tempo Voa no Futebol (Perdendo os Traços de Adolescente). A versão publicada, que trazia registros de grandes ídolos do futebol, soma 783 mil visualizações.

Publicidade

Os temores de uma geração

Apesar de receber diversas interpretações, a letra de Forever Young reflete os temores de uma juventude que vivia sob a ameaça de uma guerra nuclear. Logo no início da canção, a letra já sugere: “Vamos dançar com estilo, vamos dançar um pouco. O céu pode esperar. Estamos apenas observando o céu, torcendo pelo melhor, mas esperando o pior. Você vai lançar a bomba ou não?”.

O alemão Marian Gold, vocalista da Alphaville, chegou a detalhar a composição da faixa em uma entrevista ao Washington Times em 2017. Na ocasião, ele contou ter sido o responsável pela letra e que, à época, achava a música “legal, mas provavelmente um pouco comercial demais no refrão”. O título, contou ele na entrevista, foi emprestado de uma música de 1974 de Bob Dylan. “Ei, Rod Stewart fez a mesma coisa”, brincou ele sobre Forever Young, de 1988, do cantor inglês.

Ao Washington Post, Marian não soube explicar o sucesso da canção, mas mencionou o poder de Forever Young em atravessar gerações. “Ela toca tantos corações, almas e mentes porque parece falar com todas as gerações. Ou com todos os problemas do mundo”, disse.

Publicidade

Assista ao clipe de Forever Young: