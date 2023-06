Post Malone anuncia show em Curitiba em setembro; saiba como comprar

Nesta quinta-feira, 29, o rapper americano Post Malone anunciou que fará um show na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, no dia 1º de setembro.

Os ingressos para a apresentação começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 30 de junho, a partir das 10h no site da Eventim e às 12h na bilheteria oficial.

Os valores variam entre R$ 325 (pista meia entrada) e R$ 890 (pista premium inteira). Na bilheteria física, que será no Estádio Major Antônio Couto Pereira, o cliente fica isento de taxa de serviço.

Na noite seguinte do show em Curitiba, Post Malone será a atração principal do primeiro dia do festival The Town, que acontecerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ainda há ingressos disponíveis - veja aqui como comprar.

O rapper passa pelo Brasil com a turnê If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying, que apresenta as músicas de seus discos mais recentes, incluindo os sucessos Rockstar e Sunflower.

A turnê começa no dia 8 de julho em Noblesville, nos Estados Unidos, e passará por diversas cidades do país antes de chegar ao Brasil. Depois, o cantor ainda vai para Ásia e Oceania.

Rapper americano Post Malone durante show no festival Lollapalooza Brasil, em 2019. Foto: Serjão Carvalho/ Estadão





Serviço - Post Malone em Curitiba

Data: 01 de setembro de 2023 (sexta-feira)

Horário abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Pedreira Paulo Leminski

Endereço: R. João Gava, 970 - Abranches, Curitiba - PR

Classificação etária: 16 anos. Menores de 06 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

PISTA - R$ 325 (meia entrada) e R$ 650 (inteira)

CAMAROTE - R$ 390 (meia entrada) e R$ 780 (inteira)

PISTA PREMIUM - R$ 445 (meia entrada) e R$ 890 (inteira)

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Bilheteria 1, no Estádio Major Antônio Couto Pereira

Endereço: Rua Amâncio Moro - Alto da Glória, Curitiba – PR

Dia 30/06 (sexta-feira) - Do meio-dia até às 17h

O atendimento iniciará ao meio-dia e a fila será encerrada às 17h. Após este horário, o atendimento seguirá com os clientes remanescentes da fila ou até o esgotamento dos ingressos. A fila poderá ser encerrada antes do horário previsto caso os ingressos se esgotem. Devido à grande procura para esse show, a disponibilidade de ingressos para alguns setores pode esgotar rapidamente.

Após essa data, mediante a disponibilidade: Terça a sábado das 10h às 17h.

Não há funcionamento em feriados. Obs.: Em dia de jogos e eventos, não há funcionamento.

