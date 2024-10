Post Malone: cantor é confirmado como atração do VillaMix; sabia como comprar ingressos

O lineup completo ainda não foi divulgado, porém, as vendas gerais coemçam no próximo dia 7, na plataforma Eventim.

A última apresentação de Post Malone no Brasil foi em 2023, quando tocou no The Town, sendo a atração principal do primeiro dia. Outros cantores internacionais se apresentaram no festival VillaMix, como Demi Lovato, Shawn Mendes, Nick Jonas, Fifth Harmony, J Balvin, Maluma, Liam Payne e Rudy Mancuso.