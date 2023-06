Power Our Planet: como assistir à live com shows de Billie Eilish, Lenny Kravitz e outros em Paris

AFP | Os músicos Billie Eilish, Lenny Kravitz e Jon Batiste farão um show para o planeta aos pés da Torre Eiffel, em Paris, na França, nesta quinta-feira, 22, seguindo uma cúpula internacional com iniciativa do presidente francês Emmanuel Macron.

Os artistas H.E.R., Finneas – irmão e colaborador de Billie Eilish – e Mosimann – arquiteto de som do cantor francês Grand Corps Malade – estarão presentes nas cerimônias gratuitas, previstas para acontecerem no Campo de Marte, ou Champ de Mars.

Lenny Kravitz será uma das atrações do Power Our Planet, evento para pressionar autoridades contra mudanças climáticas. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Este lugar, aos pés da Torre Eiffel, já havia recebido uma série de estrelas em 2021, entre elas Elton John, sob a égide da ONG Global Citizen, que também organiza este evento.

A superestrela da noite será Billie Eilish, de 21 anos, ganhadora de sete prêmios Grammy. A californiana é conhecida por seu compromisso com o meio-ambiente.

Intitulado Power Our Planet: live in Paris (Alimente o nosso planeta: ao vivo de Paris, em tradução literal), o evento parisiense destacará a cúpula por um “novo pacto financeiro global” para enfrentar o desafio climático, organizada quinta e sexta-feira, 23, na capital francesa por iniciativa do presidente Macron.

“A próxima geração herdará um planeta devastado pelas mudanças climáticas”, afirma Lenny Kravitz em um comunicado do Global Citizen.

“Temos o poder de mudar as coisas com as nossas vozes e nossas ações. [...] Agir hoje para salvar o amanhã”, completa o intérprete de Are You Gonna Go My Way.

O cantor e guitarrista apresentará, assim como as demais atrações principais, uma seleção de músicas. As apresentações serão transmitidas a partir das 15h no horário de Brasília.

A Global Citizen espera cerca de 20 mil expectadores. O acesso é gratuito: basta se comprometer no site da ONG a repercutir nas redes sociais uma ação militante contra a pobreza ou pelo meio-ambiente.

Organizado em colaboração com a cidade de Paris e produzido pela Live Nation, maior produtora de shows do mundo, o espetáculo parisiense será transmitido online globalmente em diversas plataformas: na Amazon Music, na Apple Music, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, no TikTok, na Twitch e no site da Global Citizen.