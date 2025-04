Prêmio da Música Brasileira ganha novo parceiro e homenageia Chitãozinho & Xororó

A cada ano, o Prêmio da Música Brasileira reúne seu conselho de notáveis, que inclui nomes como Gilberto Gil, Djavan, João Bosco, além de seu criador, José Maurício Machline, para escolher o artista homenageado da futura edição. Para 2025, uma das sugestões postas na mesa foi a dupla Chitãozinho & Xororó. Foi eleita por unanimidade, fato inédito na história de 37 anos do prêmio, que começou como Prêmio Sharp.

Um dos votantes mais empolgados com o resultado foi o rapper paulistano Criolo, artista aparentemente distante de Chitão & Xororó. Não para a música. Aliás, é na mistura de artistas consagrados com a nova geração, e na celebração do encontro de diferentes gêneros, que o Prêmio da Música Brasileira, agora, com a marca do banco BTG Pactual - portanto, Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira - se ancora neste ano, em sua 32ª edição.

A dupla Chitãozinho e Xororó será homenageada no Prêmio da Música Brasileira Foto: Pedro Kirilos/Estadão

PUBLICIDADE O primeiro evento, que vai anunciar a lista dos 18 concorrentes, ocorre no novo prédio do Masp, na avenida Paulista, em São Paulo, nesta quarta-feira, 9, com uma festa que vai levar Marina Sena, Jota.Pê, Agnes Nunes, Fitti, Mari Jasca, Daíra e Juliana Linhares para cantar músicas dos homenageados. A grande premiação está marcada para 4 de junho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. “O Criolo é um cara muito querido. Soube dos outros artistas ligados à MPB, segmento que tem muito respeito, de muita qualidade musical, que também foram a favor do nosso nome, Graças a Deus a música brasileira é assim, rica”, diz Chitãozinho ao Estadão.

A dupla já esteve no Prêmio da Música Brasileira para receber prêmios em diferentes anos. Também esteve em uma homenagem ao cantor Jair Rodrigues (1939-2014), com quem gravou A Majestade o Sabiá, um hit sertanejo que furou a bolha da MPB - e do samba que Rodrigues representava - em 1985.

“É muito legal quando você homenageia o músico que está no palco, trabalhando. É até mais emocionante. As pessoas se sentem felizes participando e recebendo o prêmio”, diz Chitãozinho. Para ele, foi nesse ano de homenagem a Rodrigues que ele sentiu que a premiação “começou a mudar”.

O Prêmio da Música Brasileira nasceu como um templo da MPB, herança da década em que foi criado, nos anos 1980. Com o tempo, passou a olhar para a música regional, simbolizada pelo sertanejo - ou música caipira -, e, posteriormente, para a música urbana, sempre acompanhando o movimento do mercado e a produção dos artistas - são eles que se inscrevem para disputar nas diferentes categorias.

Em 2023, depois da parada forçada pela pandemia, voltou mais inclusivo. As categorias de melhor cantor e cantora foram substituídas por melhor intérprete, eliminando diferenciação entre artistas masculinos, femininos ou não-binários.

A edição deste ano terá a ampliação da categoria música urbana. Ela será dividida em funk, reggae e rap/trap. Canção popular virou canção romântica e raízes.

“É incrível ouvir os nomes do conselho pensando o mercado, pensando a música brasileira. Eu aprendo a cada palavra”, diz Giovanna Machline, filha de José Maurício Machline, atualmente à frente do Prêmio. “Temos que mostrar que não há fronteiras, nem no prêmio e nem na música. A música brasileira é plural, tem muitos gêneros. Mas, no final, é a música brasileira”, prossegue a diretora.

Apoio para novos artistas

Giovanna Machline e José Maurício Machline: um prêmio de pai para filha Foto: Jorge Bispo

A parceria com o BTG Pactual vai proporcionar, além da viabilização do prêmio, a ação de investir e fomentar o mercado de música. Dois projetos já foram anunciados. Um deles, o Música é Negócio, será uma plataforma online de ensino para músicos e profissionais do setor com aulas de gestão de carreira, construção de redes de contato, marketing e estratégias digitais, finanças, direitos autorais, contratos, captação de recursos e patrocínios.

Outra frente, batizada de Te Vejo no Palco, vai proporcionar o registro de produtos audiovisuais e fonogramas, com áudio de qualidade e imagens em alta resolução. A seleção será feita por meio de um edital, com diretrizes que ainda serão anunciadas.

“A parceria com o BTG nos dá a possibilidade de colocar em prática projetos que gostaríamos de fazer há muito tempo. Queremos incentivar novos artistas, ou até aqueles que são conhecidos, mas ainda não conseguiram estruturar sua carreira”, diz Giovanna. “O banco traz uma visão importante sobre o empreendedorismo. Aliás, todos os negócios passam por essa questão. No entanto, o artista tem mais dificuldade de enxergar isso, porque quer muita coisa, quer compor, tocar, cantar”, afirma Giovanna. “Queremos, então, fortalecer justamente esses aspectos nos quais eles se sentem enfraquecidos”. O terceiro projeto ainda é mantido em segredo. Será anunciado na cerimônia desta quarta-feira, 9, com a presença de representantes do BTG. Um festival? “Temos vontade”, responde Giovanna à reportagem. Ela afirma ainda, sem citar números, que a parceria com o banco não durará apenas esta edição.

Giovanna revela alguns detalhes da premiação, em junho. A ideia é contar a trajetória de Chitãozinho & Xororó por meio do sertanejo, e como ele está ligado à música brasileira. “Desde as modas de viola (que deve reunir muitos artistas no palco) até os grandes espetáculos de hoje”, diz a diretora. E, claro, os feats, encontros que são característicos do prêmio, entremeados entre as premiações. O sertanejo pop, o feminejo e a vaquejada também estarão representados.

Em alta Cultura Após polêmica de Nasi com bolsonaristas, produtora cancela shows do Ira! no Sul do País Minecraft explicado para pais e mães: O que é o jogo que vira filme agora? ‘Operação Vingança’ e mais estreias da semana no cinema “Ouvimos muito relatos dos artistas que eles esperam o ano todo pelo prêmio, não só para ganhar, mas para se encontrar”, conta Giovanna, que trabalhou por muitos anos na TV Globo, depois na Paramount e Netflix. Recentemente, foi assistente de direção da novela Beleza Fatal, da Max. “É a mesma coisa. Minha paixão é me comunicar com o artista. Gosto do bicho ator. E o cantor é um ator que canta”, compara. Para José Maurício Machline, criador do Prêmio da Música Brasileira, este já é seu ano preferido, mesmo diante de edições históricas, como a que premiou Cazuza, já bastante debilitado, em 1989, ou as que homenagearam artistas como Vinicius de Moraes, Elis Regina e Tim Maia. “O ano Chitãozinho & Xororó está me trazendo um possibilidade de conhecimento musical enorme, de um movimento que é a base cultural de um País. A importância é fora do comum”, diz Machline, em chamada de vídeo direto da sala de ensaio para a cerimônia de anúncio dos concorrentes. “Estou aqui, com um quinteto acústico, de um cello, três violões e um acordeon, em uma visita às possibilidades da música sertaneja. Há tempos que não me sentia tão emocionado” diz.

“A música é a maneira de conexão mais complexa. Conheço todas as dificuldades para que as pessoas façam sua música, por isso tenho um olhar muito diferenciado para quem faz música”, finaliza o empresário.