Preta Gil grava tema de abertura da novela ‘Elas Por Elas’; ouça trecho

Faltando pouco mais de um mês para a estreia do remake da novela Elas Por Elas, a expectativa em torno da nova versão de um dos maiores sucessos da TV Globo nos anos 1980 é grande. Inclusive, sobre quem regravaria o icônico tema da abertura, Elas Por Elas (Coisas da Vida), originalmente lançado pelo grupo The Fevers.

Parece que o mistério chegou ao fim. Ou, ao menos, há indicações para isso. No último dia 12 de agosto, a cantora Preta Gil gravou no estúdio Parede e Meia, em São Paulo, a música Coisas da Vida. A gravação foi comandada pelo produtor Ariel Donato, que já trabalhou com nomes como Melim e Mc Cabelinho.

Em vídeos postados sem muito alarde nas redes sociais, é possível ver e ouvir Preta cantando parte da letra da música. Em outro momento, Preta, Ariel e um terceiro participante gravam o coro da música.

A reportagem do Estadão entrou em contato com a TV Globo. A emissora disse que ainda não decidiu quem vai cantar a música de abertura do remake da novela. A assessoria de Preta Gil não respondeu o contato da reportagem.

No domingo, dia 13, Preta Gil anunciou em suas redes sociais que se internou no hospital Sírio Libanês, na capital paulista, para exames pré-operatórios da cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. Preta começou o tratamento contra o câncer no início de 2023.

A novela Elas Por Elas, originalmente escrita por Cassiano Gabus Mendes, foi exibida pela primeira vez em 1982, no horário das 7. O remake que vem sendo produzido pela Globo tem previsão de estreia em 25 de setembro, com texto de Alessandro Marson e Thereza Falcão. Nomes como Deborah Secco, Lázaro Ramos e Isabel Teixeira já estão confirmados no elenco.

O vídeo de Preta Gil cantando Coisas da Vida está abaixo, ao longo do carrossel da postagem do produtor Ariel Donato