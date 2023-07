Primavera Sound: fãs criticam preços de festival em SP e abertura de vendas sem anúncio de line-up

Após a abertura da venda geral de ingressos para o Primavera Sound nesta sexta-feira, 14, fãs foram às redes sociais criticar a ausência do anúncio do line-up e os preços do festival. O evento está marcado para os dias 2 e 3 de dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Até o momento, apenas a banda The Cure está confirmada entre as atrações. Não há informações sobre quais outros artistas se apresentarão no festival e nem se o grupo fará o show no dia 2 ou no dia 3.

O ingresso que foi disponibilizado nesta sexta é o Passaporte, que dá direito aos dois dias de evento e também acesso ao Primavera na Cidade, programação musical prevista para os dias que antecedem o festival. As modalidades disponíveis no site da Tickets for Fun e os valores são:

Entrada social: R$ 874,60

R$ 874,60 Estudante: R$ 708

R$ 708 Idoso e demais meias: R$ 708

R$ 708 PCDs: R$ 708

R$ 708 Inteira: R$ 1.416

R$ 1.416 Entrada social VIP: R$ 2.374,60

R$ 2.374,60 Estudante VIP: R$ 2.208

R$ 2.208 Idoso e demais meias VIP: R$ 2.208

R$ 2.208 PCDs VIP: R$ 2.208

R$ 2.208 Inteira VIP: R$ 2.916

Todos os valores já incluem as taxas do site. As entradas também estão disponíveis, sem taxas, na bilheteria do Teatro Renault, na capital paulista.

No Twitter, internautas fizeram memes com a falta de outros nomes no evento. “Surpreendendo a todos, The Cure faz história sendo a primeira banda a compor todos os horários de um festival de música e ser o único nome do line-up”, escreveu um internauta.

Outros comentaram sobre os valores cobrados sem a divulgação de demais artistas. “Vocês só podem estar malucos”, escreveu uma usuária da rede.

O Estadão entrou em contato com a assessoria do Primavera Sound pedindo um pronunciamento sobre as críticas, mas não obteve retorno até o momento da publicação. O espaço segue aberto.

Esta é a segunda edição brasileira do festival, que foi criado na Espanha. No ano passado, o evento aconteceu no Distrito Anhembi e contou com atrações como Arctic Monkeys, Björk, Travis Scott e Lorde.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais