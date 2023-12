Primavera Sound: Marisa Monte homenageia Rita Lee ao lado de viúvo; veja vídeo e leia análise

Em seu show no Primavera Sound deste sábado, Marisa Monte começou a cantar no fim da tarde e encerrou sob o céu estrelado, anunciando a chegada de uma bela noite. E chegou preparada: trouxe um repertório especial, emocionante, e uma participação surpresa arrebatadora.

Marisa Monte em show no Primavera Sound no qual recebeu Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, no palco Foto: Taba Benedicto/Estadão

Para homenagear Rita Lee, Marisa convidou Roberto De Carvalho para Doce Vampiro, Mania de Você e Já Sei Namorar. Foi a primeira apresentação do músico num palco desde a morte de Rita Lee. E fez sentido. Quem, melhor que Marisa, padroeira dos românticos, homenagearia o casal mais apaixonado que a música brasileira já viu?

Não se esperavam muitas surpresas. Marisa vem de uma extensa turnê para promover o álbum Portas; hoje, ela se soltou mais do disco recente e fez uma celebração de sua trajetória e influências, acompanhada de uma banda virtuosa.

Ostentando sucessos, a cantora estava literalmente coroada e brilhante. Revisitou seus próprios clássicos, de Amor I Love You, Beija Eu, a Infinito Particular. Escolheu até Ainda Lembro, faixa que estava fora de seus shows havia 20 anos. Tudo com arranjos grandiosos e um caprichoso trio de metais.

Nem tudo são flores. Foi exatamente nesses clássicos que sua voz falhou, e a geralmente afinadíssima cantora não chegou às notas pretendidas. Isso teria prejudicado o show se a plateia não estivesse totalmente encantada: o coro dos fãs impedia o público de perceber qualquer deslize.

Continua após a publicidade

Marisa Monte em show no Primavera Sound no qual recebeu Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, no palco Foto: Taba Benedicto/Estadão

Falha técnica não vence emoção

E afinal, esse show tinha um significado subliminar. Nos últimos anos, os grandes festivais no Brasil estão em uma espécie de ‘DR’ com os artistas brasileiros. A dúvida é: como honrar o tamanho dos nomes que temos aqui, sem privilegiar apenas internacionais. Esse show foi um atestado nacional: chegando nas notas ou não, Marisa provou que o palco principal é o único lugar para alguém como ela.

Depois de Slowdive e Cansei de Ser Sexy; antes de Pet Shop Boys e The Killers. Estavam lá as pessoas de 20, 30, 40, 50 anos, do pop, do punk, do rock – vários abraçadinhos, trocando declarações de amor. Um por um, Marisa Monte nos transformou em românticos bobos. Ainda bem.

Veja outras fotos do show de Marisa Monte no Primavera Sound:

Marisa Monte em show no Primavera Sound no qual recebeu Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, no palco Foto: Taba Benedicto/Estadão

Marisa Monte em show no Primavera Sound no qual recebeu Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, no palco Foto: Taba Benedicto/Estadão

Continua após a publicidade

Marisa Monte em show do festival Primavera Sound, em São Paulo, em 2 de dezembro de 2023 Foto: Taba Benedicto/Estadão

Marisa Monte em show do festival Primavera Sound, em São Paulo, em 2 de dezembro de 2023 Foto: Taba Benedicto/Estadão

Marisa Monte em show do festival Primavera Sound, em São Paulo, em 2 de dezembro de 2023 Foto: Taba Benedicto/Estadão