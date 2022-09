Rock In Rio: provamos o arroz de pato da Tasca da Esquina, no espaço gourmet do festival

Depois de sete dias de Rock in Rio à base de lanches - desses que a espera na fila e o preço só se justificam por serem um pouco menores do que o tamanho da fome - decidi buscar uma “experiência gastronômica”, como diz a organização do evento, na Gourmet Square. O espaço, instalado em um pavilhão climatizado na entrada da Cidade do Rock, conta com estandes de restaurantes de chefs badalados. A escolha foi pela Tasca da Esquina, do chef Vitor Sobral.

No Rock in Rio, a Tasca da Esquina ganhou um ‘SP’ ao lado do nome para ficar claro de onde vem. Ela oferece cinco pratos: rosbife (R$ 50), arroz de pato (R$ 60), bacalhau à braz (R$ 65), bifana (R$ 65) e alheira (R$ 65). Optei pelo arroz, que além do grão e da carne de pato, vem com alho, cebola, bacon, gema de ovo e chouriço de carne.

O prato levou cerca de dez minutos para ser feito - enquanto eu esperava, dois rosbifes que haviam sido pedidos depois do meu prato foram entregues. O arroz chegou quente e bem apresentável em uma cumbuquinha descartável.

Arroz de pato do chef Vitor Sobral no Rock In Rio

E sim, é muito bom. É saboroso, o arroz é soltinho, o pato está bem presente, as duas rodelas de chouriço têm sabor marcante, e o tempero me pareceu na medida certa.

Estou em dúvida, porém, se eu posso usar a expressão “vale cada garfada”. Porque a porção é pequena, e se já é difícil para sustentar a fome de um repórter, provavelmente também não irá sustentar a de alguém que cruza os portões da Cidade do Rock às 14h disposto a passar as próximas dez agitando diante dos diferentes palcos.

Isso talvez explique a quase inexistência de filas diante da Tasca da Esquina SP na Gourmet Square. Sem dúvidas, a comida é muitas vezes mais saborosa e aprazível do que um combo daquele fast food de hambúrguer que custa apenas cinco reais a menos. Mas o problema está justamente no paradoxo: enquanto que o hamburgão, comido na correria entre os shows ou na fila para usar um dos brinquedos do Rock in Rio dá a (falsa) sensação de saciedade, o arroz de pato te deixa com vontade de comer mais um.