O Ecad constatou que a música mais regravada com participação de Elis como intérprete é Águas de Março, de Tom Jobim, com 13 gravações identificadas. Upa neguinho, de Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri, e Madalena, de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza, também aparecem entre as mais regravadas.

Já a canção mais executada que tem Elis como intérprete é Como nossos pais, de Belchior. Confira o ranking completo: