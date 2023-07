Qual é a fórmula das músicas que causam felicidade? Entenda sons animadores e ouça listas

A música pode causar diversos efeitos no cérebro, desde foco e concentração até felicidade e ânimo. Não à toa, muitas pessoas criam playlists para estes objetivos. No Brasil, listas do Spotify, plataforma de streaming mais popular atualmente, com títulos como “Alto Astral”, “Para Ficar Feliz” e “Hits Felizes”, foram salvas por mais de oito milhões de usuários.

Será que existe uma fórmula na estrutura dessas músicas que provocam alegria? Uma pesquisa britânica recente avaliou as músicas mais citadas por lá como “animadoras”, e tentou separar essas características comuns a hits como “Good vibrations”, dos Beach Boys, e “Waterloo”, do ABBA.

A análise britânica dá pistas para segredos da felicidade musical. Mas as músicas mais populares nas playlists brasileiras recentes acrescentam uma questão: as características parecem ser diferentes, e indicam que a alegria pode soar diferente em cada país.

Quem analisa a fórmula por trás dos sons daqui, a pedido do Estadão, é o cantor, compositor e produtor Lucas Silveira. Dá para dizer que ele começou a carreira como especialista em tristeza, como líder da banda emo Fresno. Mas ele variou as emoções, tanto no seu próprio grupo como no trabalho mais recente de produtor de cantoras pop como Manu Gavassi e Priscilla Alcantara.

Lucas Silveira é vocalista da banda Fresno e também trabalha como produtor

Na Grã-Bretanha: batidas repetitivas com elementos imprevistos

Em fevereiro deste ano, o psicólogo Michael Bonshor, da Universidade de Sheffield, entrevistou mais de 2 mil britânicos para entender o que causava felicidade na música. Ele descobriu que as canções mais positivas têm, geralmente, cerca de 137 batidas por minuto (bpm).

A estrutura é esperada: verso – refrão – verso – refrão. Mas, dentro dessa sequência tradicional, ele concluiu que a canção precisa contar com alguns elementos imprevisíveis, como mudanças de tom e acordes com sétima, um padrão geralmente usado para transitar entre um acorde e outro.

Por fim, um ritmo repetitivo, ou o foco em um riff de guitarra, pequeno trecho instrumental que se repete durante uma música, pode tornar uma canção mais memorável. A lista das canções que atendem esses requistos não é composta apenas de faixas britânicas, na verdade, tem como maioria artistas norte-amercianos e também da Suécia e Jamaica.

Na pesquisa, dois terços dos participantes ouvem música para se animar e 40% relatam que o clima frio e as noites escuras são os motivos pelos quais essas pessoas recorrem à música. Em média, os participantes têm oito canções preferidas para se animar e precisam ouvir apenas 14 segundos para se alegrar.

Integrantes da banda The Beach Boys em programa da CBS, emissora norte-americana, neste ano Foto: Instagram/ @thebeachboy

Veja a lista das 10 músicas mais felizes, segundo a pesquisa da Universidade de Sheffield:

Good Vibrations -The Beach Boys I Got You (I Feel Good)- James Brown House of Fun- Madness Get The Party Started- P!nk Uptown Girl- Billy Joel Sun is Shining - Bob Marley I Get Around- The Beach Boys YMCA- Village People Waterloo- ABBA September- Earth, Wind & Fire

No Brasil: ‘reggae acelerado’ com harmonia em tons maiores

“Uma levada que o brasileiro entende muito como feliz é um reggae meio acelerado. Se for botar numa hierarquia, o que deixa uma música mais feliz, com certeza são harmonias, com uma tendência a tons maiores, mas, principalmente, que vão pra um lugar onde o ouvinte quer que vá”, descreve Lucas Silveira.

Diferentemente do gosto musical dos britânicos, para o produtor, o que causa felicidade nos ouvintes brasileiros de streaming é a satisfação da previsibilidade de uma faixa.

Enquanto a pesquisa do Reino Unido concluiu que a sensação de tensão e alívio musical com mudanças de tom é um dos fatores positivos de uma música, o produtor brasileiro observou que o “sentimento de ciclo, de você saber que aquela música vai terminar ali, causa felicidade e o senso de recompensa rápida pelo seu esforço de estar ouvindo a música”.

Para esta reportagem, selecionamos 10 músicas felizes para os ouvintes brasileiros de streaming. As faixas são um consenso de felicidade musical para os ouvintes das seguintes playlists do Spotify: Alto Astral (seguida por mais de 600.000 usuários), Músicas felizes 2023 (seguida por mais de 13.000 usuários), Hits Felizes (mais de 200.000), Para Ficar Feliz (mais de 6 milhões), Festa Brasileira (mais de 400.000) e Tenha um ótimo dia (mais de um milhão).

O cantor Vitor Kley Foto: Fábio Rocha / TV Globo

Ainda que não seja possível estipular um ranking, como na pesquisa britânica, as 10 músicas brasileiras que mais se repetem em playlists felizes são:

O Sol- Vitor Kley

Dona de mim- Iza

Meu Abrigo- Melim

Oh! Chuva- Falamansa

Bilhete 2.0- Rashid Luccas Carlos

Bem Melhor- Lagum

Graveto- Marília Mendonça

Sou Teu Fã- Dennis, Bruno Martini, Vitin

Tudo pra amar você- Marina Sena

Pupila- AnaVitória e Vitor Kley

A letra importa, claro

Para além do ritmo e harmonia, Lucas analisa, a partir da lista, que a letra da faixa também tem grande impacto no que entendemos por feliz - como a composição de Vitor Kley, que é, literalmente, solar.

“O Sol, do Vitor Kley, é em fá menor ou fá sustenido menor, ou seja, seria uma música de harmonia menor. Então, é uma combinação da tonalidade da música com os instrumentos usados e, no caso do Vitor Kley, é uma letra positiva”, explica.

O produtor explica que a canção da banda Melim “é um típico exemplo de música onde tudo joga pra felicidade, a harmonia, o que está sendo cantado, a letra, a instrumentação”. Mas, essa fórmula pode variar também ao contexto e momento que ela é associada.

“Em Tudo Pra Amar Você, da Marina Sena, um reggaeton, e a harmonia não é necessariamente entendida como uma harmonia maior. Só que a letra te joga pra um sentimento de festa, ‘bora dançar’. Existem músicas em que a tonalidade não é maior, mas te leva pra esse lugar”, exemplifica.

Veja análise gráfica das músicas felizes

Por fim, o Estadão comparou as duas listas, brasileira e britânica, de acordo com uma análise dos atributos das faixas feitas pelo Spotify.

A plataforma dá “notas” para cada característica das faixas presentes em seu catálogo - e estes dados podem ser acessados para todas as músicas na plataforma.

De acordo com essa classificação, é possível ver que as músicas alegres curtidas pelos brasileiros são, em geral, mais requebradas dançantes, enquanto as ouvidas pelos ingleses são mais enérgicas e intensas.

Por fim, o Spotify consegue identificar mais sentimentos “positivos” nas playlist inglesa do que na brasileira. Talvez um sinal de que o algoritmo gringo, da empresa sueca, esteja mais alinhado com a felicidade do país vizinho do que com a tropical.