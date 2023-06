Quem é Luiza Martins, o novo nome LGBTQIA+ do sertanejo

Luiza Martins Passos Firpe Santos ou Luiza Martins - como é conhecida - natural de Belo Horizonte - MG, é a grande revelação do mundo sertanejo dos últimos tempos.

Um dos momentos marcantes na carreira da artista que começou na música aos 15 anos, foi no ano de 2020, quando foi diagnosticada com um câncer na tireoide. Mesmo com o susto na época, a cantora fez o tratamento e o resultado foi um sucesso. A sequela que a acompanha até hoje é o timbre de voz que ficou mais rouco.

Após a morte de Maurílio Delmont, que era sua dupla, falecido em 2021, aos 28 anos, a cantora até pensou em desistir da música, mas a partir de 2022 deu início a sua carreira solo e tem conquistado grande público.

A cantora que possui feat com a dupla Matheus & Kauan e até com Murilo Huff, pai do filho de Marília Mendonça, lançou no final de abril a segunda parte do projeto Continua Volume 2. A produção conta com 10 faixas

Em setembro de 2022 a artista gravou o DVD Continua, na cidade de Brasília. Em fevereiro de 2023 lançou as 7 primeiras músicas do Continua Volume 1.

Luiza também ficou conhecida por ser namorada da médica e ex-BBB Marcela Mc Gowan. As duas assumiram o relacionamento em 2021 e desde então são vistas como ícones da comunidade LGBTQIA+.

