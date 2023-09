Quem é Mingau, baixista do Ultraje a Rigor que foi baleado na cabeça neste domingo no RJ

Na madrugada deste domingo, 3, o baixista da banda Ultraje a Rigor e produtor musical, Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido pelo apelido de Mingau, foi baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro. Ao Estadão, a agente de shows da banda confirmou que o artista foi encaminhando para o Hospital Hugo Miranda e aguarda transferência para São Paulo para ser operado. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Mingau integra o grupo Ultraje a Rigor ao lado do vocalista Roger Moreira, do baterista Bacalhau e do guitarrista Marcos Kleine desde 1999, após a saída de Serginho. Entre os anos de 1982 e 1985, ele foi guitarrista da banda Ratos do Porão, em atividade até hoje.

Mingau durante participação no Rock in Rio, em 2015. Foto: Wilton Junior/Estadão

Sua carreira, aliás, foi marcada por passagens em diferentes bandas do gênero rock e punk rock. Aos sair do Ratos do Porão, Mingau formou a banda 365 e gravou o disco com o mesmo nome do grupo. Em 1989 deixou a banda e entrou no grupo Inocentes.

Nos anos 2000, o artista fundou a banda Vega, apostando em um ritmo mais pop. Na banda Ultraje a Rigor, por sua vez, emplacou diversos sucessos, como as canções Inútil, Ciúme e Nós vamos invadir sua praia.

Parcerias

No portfólio, Mingau coleciona parcerias com grandes nomes do rock brasileiro. Ele já participou da gravação e dos shows do cantor Dinho Ouro Preto, produziu o primeiro disco da banda CPM 22, o álbum A Alguns Quilômetros de Lugar Nenhum, em 2000.