Quem é o DJ brasileiro que lançou música com o Coldplay? Conheça Zerb

A faixa é o primeiro single de Moon Music, novo álbum do Coldplay, a ser lançado no dia 4 de outubro.

Em janeiro, o brasileiro viajou a Los Angeles com o sonho de criar contatos no meio musical. Em junho, a banda entrou em contato com ele para criar um remix da canção feelslikeimfallinginlove. A primeira versão da música foi encaminhada para a banda, que surpreendeu DJ Zerb com o convite de entrar no estúdio da banda e trabalhar em conjunto na produção.