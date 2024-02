Quem é Usher, que vai se apresentar no Super Bowl; relembre sucessos e conheça sua história

Usher irá se apresentar no Super Bowl 2024 Foto: Reprodução | Instagram @usher

Quando se fala em Usher - atração escolhida para o intervalo do Super Bowl neste domingo, 11 - muitos brasileiros têm na memória o hit dos anos 2000 de refrão sucinto, Yeah! - a repetição interminável da palavra “yeah”, inclusive, é a parte que vem à cabeça.

Mas para o mercado de R&B internacional, Usher é considerado uma mina de ouro. Sua voz aveludada é tida como uma das mais marcantes do estilo, além de já ter conquistado oito Grammys. Para completar, ele também se tornou um empresário com visão de negócios, da música ao esporte.

O cantor emplacou hits próprios e também carreiras de outros cantores influentes. Justin Bieber, por exemplo, virou um fenômeno mundial depois que Usher viu potencial naquele adolescente com franjão que cantava covers de suas músicas no YouTube.

Usher também foi compositor e colaborador de diversos artistas. É o caso do hit Get Right, de Jennifer Lopez:

Não é de se surpreender que ele seja convidado a tocar no intervalo do Super Bowl, evento esportivo de maior audiência da TV norte-americana, que acontece neste domingo, 11. Mesmo que não emplaque um grande sucesso já há alguns anos, Usher consegue fazer um medley de hits que muitos saberão cantar de cor.

História e legado

Usher Raymond IV nasceu no Texas em 1978. Apesar do nome pomposo, que indica uma linhagem paterna forte, seu pai, Usher Raymond III, foi ausente e perdeu contato com o filho ainda criança. Quando começou a cantar, viu que não precisaria do sobrenome como alicerce. Virou apenas Usher, e decolou. Descobriu o talento cantando em igrejas e teve apoio da mãe para seguir na carreira. Em 1994, gravou seu primeiro disco R&B, Usher, depois que um produtor da área descobriu seu talento. Ele tinha apenas 14 anos.

Em 1999, lança o segundo álbum, My Way, que já emplaca um hit: You Make Me Wanna, que chegou a disputar o primeiro lugar da parada pop com ninguém menos que Elton John.

Mas foi com Confessions, de 2004, que o sucesso de Usher ultrapassou fronteiras. Yeah foi uma das músicas mais tocadas em rádios de todo o mundo, inclusive do Brasil.

Outra faixa do álbum que fez sucesso é a balada My Boo, em parceria com Alicia Keys.

Novo álbum

Desde então, Usher lançou mais seis álbuns. Here I Stand (2008), Raymond v. Raymond (2010) - que fez um considerável sucesso nas paradas, com hits como DJ Got Us Fallin’ In Love e OMG, com Will.I.Am -, Looking 4 Myself (2012), Hard II Love (2016) e A (2018).

O mais recente, Coming Home, foi lançado na última sexta, 9. Conta com parcerias como Burna Boy, Jung Kook, do BTS, e H.E.R.

Além da música

Usher também chegou a investir na carreira de ator antes de a indústria fonográfica o cooptar de vez. Ele fez uma ponta na comédia romântica Ela é demais, de 1999, dando vida a um DJ.

Usher também viveu o cantor Marvin Gaye na serie de TV estadunidense American Dreams (2002). E foi jurado do The Voice Estados Unidos, entre as temporadas 4 e 6, de 2013 a 2014.

Hoje, Usher intercala a carreira musical com o mundo dos negócios. Ele é um dos acionistas do time de basquete Cleveland Cavaliers.

Vale lembrar que esta é a segunda vez de Usher no Super Bowl. Ele já foi convidado do Black Eyed Peas em 2011. Neste 2024, é a atração principal, ainda que sem cachê por questões sindicais.