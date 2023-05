Quem é Veigh, rapper paulista que teve a melhor estreia da semana no mundo no Spotify?

Na noite desta segunda-feira, 22, o álbum de Thiago Veigh conquistou o top 1 global do Spotify. O rapper detém ainda a maior estreia nacional da história da plataforma. O disco Dos prédios Deluxe teve mais de 6,5 de milhões de acessos no streaming.

Desbancando grandes nomes da música como Anitta, Beyoncé, Harry Styles, Luísa Sonza e Matuê, o álbum do artista também teve todas as faixas no top 50 músicas do Spotify Brasil. Dos prédios foi lançado em novembro de 2022, mas a versão deluxe do disco chegou nas plataformas digitais na última sexta-feira, 19.





Quem é Thiago Veigh?

Thiago Veigh, 22 anos, nasceu e cresceu na cidade de Itapevi, na zona oeste de São Paulo, é um cantor e compositor do gênero trap, uma variação do rap. Com uma voz forte e melódica, um beat eletrônico grave e letras profundas sobre emoções e críticas sociais, o artista começou sua carreira com seu amigo Heitor, no extinto duo Constelação.

Continua após a publicidade

Nos anos 2018 e 2019, o Constelação lançou quatro músicas produzidas pela Covil Corporation, um estúdio de gravação sediado em Itapevi. Na época, ele conheceu o produtor André Nagalli e decidiu lançar sua primeira faixa fora do duo, intitulada Indispensável.

A partir de 2019 ele se juntou a outros nomes em ascensão da cena e participou do feat com Yunk Vino e Jé Santiago na faixa Pandora, que integra ao EP The Magic Show: Snippet, de Nagalli. No ano seguinte, alguns lançamentos de Veigh passaram a ter mais destaque, como Ricos em Breve, Dripper, 20Minutes e Fender.

Em 2020, o cantor seguiu investindo em parcerias com outros grandes nomes do trap paulista e, no ano seguinte, consolidou seu nome em hits como Foto do Corte, Sigo as Estrelas e Tipo Akon. Mas, foi a partir do seu show no festival Cena, em 2022, que Veigh se tornou ainda mais conhecido e passou a expandir seu público.

Pouco tempo depois, ele entrou no Radar Spotify, ganhando um documentário no YouTube sobre sua trajetória musical. Nesse mesmo ano, o cantor foi até Londres para lançar a faixa do projeto Spotify Singles, Movimento, que acumula mais de 13 milhões de streamings.

Foi no dia 18 de novembro que Thiago lançou seu álbum de estreia, Dos Prédios, que conta com feats como Kaash Paige, MD Chefe, Borges, Vulgo FK, MC Luanna, Yunk Vino e Kyan. O álbum já soma mais de 252 milhões de acessos.

O segundo álbum de sua carreira, Dos Prédios Deluxe, contou com participações de Lennon, TZ da Coronel, Caio Luccas, Luccas Carlos e Derek. Produzido pela gravadora independente Super Nova, o disco com nove faixas mistura trap e soul e teve a melhor estreia de sua carreira até então.

Continua após a publicidade