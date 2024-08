Quem é Zé Neto, sertanejo que vai fazer tratamento para depressão e síndrome do pânico

A decisão foi comunicada por meio de uma nota publicada no perfil oficial de Zé Neto no Instagram, na qual a equipe da dupla informou que o cantor enfrenta um tratamento para depressão e síndrome do pânico, e precisará de um período de afastamento.

O duo foi formado no ano de 2011 em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Os músicos ganharam popularidade em 2016 com a música Seu Polícia. Em 2018, se tornaram um dos maiores nomes sertanejos do Brasil devido aos projetos Acústico e Esquece o Mundo Lá Fora, que reuniram hits como Status Que Eu Não Queria e Bebida na Ferida. Já foram indicados ao Troféu Imprensa e Grammy Latino.