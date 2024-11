Quem estará no especial de Natal de Sabrina Carpenter da Netflix? Veja duetos e assista a trailer

Após se tornar uma das cantoras que mais fizeram sucesso em 2024, a cantora Sabrina Carpenter coroa seu fim do ano estrelando um especial de Natal da Netflix. A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter, que estreia na plataforma de streaming no dia 6 de dezembro, terá participações especiais de outras grandes cantoras que marcaram o ano.

Nesta terça-feira, 19, a Netflix divulgou o trailer do programa e mostrou os nomes que farão duetos com Sabrina. As artistas Chappell Roan, que fez sucesso com seu álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess, Tyla, do hit Water, Shania Twain, cantora de Man! I Feel Like a Woman!, e Kali Uchis, de Telepatía, se apresentarão no especial natalino.

Sabrina Carpenter ganhará especial de Natal na Netflix em dezembro. Foto: Alfredo Flores/Netflix/Divulgação