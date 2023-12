Quem são os artistas brasileiros mais ouvidos pelos estrangeiros em 2023 no Spotify? Veja a lista

O Spotify divulgou nesta quarta-feira, 13, a lista dos artistas brasileiros mais ouvidos no exterior. O primeiro lugar ficou com o DJ Alok, que neste ano teve destaque por suas apresentações em Copacabana e no festival The Town.

O DJ Alok lidera o top 5 dos brasileiros mais ouvidos no exterior Foto: Wilton Junior/Estadão

O segundo lugar ficou com a cantora Anitta, que há cerca de quatro anos tem se movimentado para consolidar sua carreira internacional, fazendo parcerias com nomes como J Balvin, Maluma, Black Eyed Peas, Iggy Azalea, Khalid, Ty Dolla $ign e Cardi B.

Em terceiro lugar - abrindo o bloco dos funkeiros - está Crazy Mano, que viralizou com a música Brazilian Phonk Mano, uma criação do norueguês William Rød, de 21 anos, mais conhecido como Slowboy, da qual Crazy Mano participa.

Assim como o DJ e produtor musical norte-americano, Marshmello, Crazy Mano também se apresenta usando uma máscara. O terceiro preferido entre os estrangeiros tem poucos seguidores no Brasil. No Instagram ele soma pouco mais de 3 mil fãs. Ele é um representando do Brazilian phonk, gênero mais procurado pelos estrangeiros, segundo o levantamento do Spotify

O quarto lugar do ranking do Spotify é ocupado pelo funkeiro fluminense Mc GW, nome artístico de Glaucio Willians, que também faz o chamado Brazilian phonk.

O funkeiro MC GW Foto: Reprodução/ Instagram @mcgw1

GW também lidera a lista de músicas mais ouvidas com Montagem - PR Funk, que tem participação do quinto artista mais ouvido, Mc Menor do Alvorada.

Menor do Alvorada é paulistano e começou a despontar no Baile da Dz7, em Paraisópolis, um dos maiores da cidade. O sucesso do artista chamou atenção da gravadora Universal Music, que irá lançar a próxima criação de Menor, a faixa Tropa do Platinado.

Top 5 artistas brasileiros mais escutados no exterior no Spotify em 2023:

Alok Anitta Crazy Mano Mc GW Mc Menor do Alvorada

O fato de três funkeiros aparecem entre os mais ouvidos pelos estrangeiros também se reflete entre os gêneros brasileiros mais ouvidos no exterior, segundo o Spotify.

O Brazilian phonk lidera, seguido do sertanejo universitário. Os derivados do funk - e eles são muitos, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro - completam as três outras posições. São eles funk MTG, funk RJ e funk carioca.

Top 5 gêneros musicais mais escutados no exterior no Spotify em 2023:

Phonk brasileiro Sertanejo universitario Funk MTG Funk RJ Funk carioca

As cinco músicas mais ouvidas foram Montagem - PR Funk, por Mc GW, Mc Menor do Alvorada e S3BZS; No_Se_Ve.mp3, parceria da cantora argentina Emilia e da brasileira Ludmilla, o Automotivo Bibi Fogosa, por Bibi Babydoll e Dj Brunin XM, um dos primeiros Brazilian phonk a estourarem no exterior; Deep Down (feat. Never Dull), com participação de Alok; e Parado no Bailão, de MC Gury e MC L da Vinte, lançada em 2018 e que agora voltou a viralizar, principalmente por meio de clipes feitos com imagens do jogador Neymar.

Top 5 músicas escutados no exterior no Spotify em 2023:

MONTAGEM - PR FUNK, por Mc GW, Mc Menor do Alvorada e S3BZS No_Se_Ve.mp3, por Emilia, LUDMILLA, Zecca Automotivo Bibi Fogosa, por Bibi Babydoll e Dj Brunin XM Deep Down (feat. Never Dull), por Alok, Ella Eyre, Kenny Dope e Never Dull Parado no Bailão, por MC Gury, MC L da Vinte

Anteriormente, o Spotify havia divulgado os artistas mais ouvidos no Brasil. A lista é bastante diferente, com o sertanejo universitário dominando o ranking:

Ana Castela Henrique & Juliano MC Ryan SP Marília Mendonça Jorge & Mateus

O funk também não domina a lista de músicas mais executadas no Brasil em 2023: