Foi Quincy Jones que apostou em Will Smith para ser ator. E o astro de Hollywood homenageou o produtor musical, que morreu neste domingo (3), aos 91 anos. O ator disse que Quincy era seu “mentor, pai e amigo”.

“Quincy Jones é a verdadeira definição de mentor, pai e amigo. Ele me apontou para as melhores partes de mim. Ele me defendeu. Ele cuidou de mim. Ele me encorajou. Ele me inspirou. Ele chamou minha atenção quando precisou. Ele me deixou usar suas asas até que as minhas fossem fortes o suficiente para voar”, escreveu o ator.

Will Smith e Quincy Jones na época de 'Um Maluco do Pedaço' Foto: Via Instagram/@willsmit

PUBLICIDADE Smith era rapper quando o produtor o convidou a fazer o teste para o papel principal de Um Maluco No Pedaço na década de 1990. A princípio, o então músico não aceitou, mas, convencido pelo produtor musical, ele fez a audição duas semanas depois com o chefe da NBC, emissora que exibiu o programa original na época. Em Um Maluco do Pedaço, um jovem garoto da Filadélfia chamado Will Smith vai morar com os tios e os primos ricos em Bel-Air, região de classe média alta em Los Angeles, para poder estudar e ter uma vida melhor.

Jones escreveu e produziu a canção interpretada pelo ator no seriado, que fez um enorme sucesso mundial, assim como o seriado. No Brasil, a produção foi exibida pelo SBT.

Morte de Quincy Jones

Quincy Jones morreu aos 91 anos, neste domingo, após uma intensa carreira que o tornou um dos grandes nomes da história da música.

Jones personificou grande parte da história da música: na adolescência foi amigo de Ray Charles, mais tarde foi diretor musical de Dizzy Gillespie, arranjador de Ella Fitzgerald e comandou a última grande apresentação de Miles Davis, que virou o álbum Miles & Quincy: Live at Montreux.

Natural de Chicago, Jones produziu de Aretha Franklin a Celine Dion. E provocou um terremoto cultural ao lançar a carreira solo do jovem Michael Jackson, um casamento musical que produziu Thriller e mudou o pop para sempre.

Quincy Jones também já trabalhou com artistas brasileiros, como Milton Nascimento, Ivan Lins e a cantora Simone, do hit Então é Natal.