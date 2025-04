Ralph Fiennes vai estrear como diretor de ópera em Paris

O ator Ralph Fiennes fará sua estreia na direção de ópera em Paris na próxima temporada com Eugene Onegin de Tchaikovsky.

A Ópera de Paris disse nesta quarta-feira, 2, que a produção será realizada de 26 de janeiro a 27 de fevereiro no Palais Garnier e terá Boris Pinkhasovich no papel título, Ruzan Mantashyan como Tatiana, Bogdan Volkov como Lensky e Susan Graham como Madame Larina.

PUBLICIDADE Fiennes, 62, foi indicado para três Prêmios da Academia — mais recentemente, este ano, por Conclave — e um Emmy. O ator britânico ganhou um Tony Award em 1995 por Hamlet de Shakespeare. Semyon Bychkov conduzirá a maioria das apresentações. Michael Levine é o responsável pelo design dos cenários e Annemarie Woods pelos figurinos. A temporada 2025-26 da Ópera de Paris terá novas produções de Aida de Verdi, Die Walküre e Siegfried de Wagner e Ercole amante de Antonia Bembo.

As reprises incluem a montagem de Claus Guth de La Bohème de Puccini, transferida para uma nave espacial e superfície planetária, e Nixon in China de John Adams com Renée Fleming e Thomas Hampson.

