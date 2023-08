Rapper Spinardi pede ‘perdão aos orixás’ por agredir aluno da USP; veja esclarecimento do artista

Após agredir um estudante da USP em uma festa universitária em São Carlos, no último sábado, 26, o rapper Spinardi publicou um vídeo em suas redes sociais sobre o assunto. O artista, que é parte do grupo Haikaiss, disse que se sentiu insultado na ocasião, mas pediu desculpas aos orixás.

“Essa é minha nota de esclarecimento. Em primeiro lugar peço perdão a todos os meus irmãos de axé, a Deus e aos orixás”, iniciou. Em seguida, ele ressaltou que seus colegas não tinham envolvimento com o ocorrido.

Rapper Spinardi, do Haikaiss, agrediu fã em show no final de semana Foto: Reprodução de vídeo/Twitter/Instagram/@spinardi_haikaiss

“Quero inocentar o Haikaiss. O Haikaiss não tem nada a ver com isso. Eu assumo inteiramente a responsabilidade pra mim. O ‘Qualy’ e o ‘Vic’, ninguém teve nada a ver com isso. Foi um erro meu e tô aqui pra dizer que é o seguinte: antes do artista, vem o ser humano”.

Spinardi ressaltou que ficou muito tempo “se sentindo insultado”, bem antes do acontecimento. “Eu estava me sentindo insultado e no calor do momento, no calor da emoção, meu lado humano falou maior que meu lado profissional e eu acabei cometendo esse erro”, contou. Ele ressaltou que foi “um fato isolado”, e que em sua rotina, trata fãs com amor, carinho e respeito.

“Não quero esticar muito mais esse assunto”, encerrou. Spinardi falou que segue recebendo comentários negativos, mas que não limitará as respostas por acreditar em liberdade de expressão.