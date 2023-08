Rapper Tory Lanez é condenado à prisão por atirar em Megan Thee Stallion

O rapper Tory Lanez, 30, que atirou nos pés da artista Megan Thee Stallion em 2020, foi sentenciado a 10 anos de prisão na última terça-feira, 8.

Lanez foi considerado culpado em dezembro de 2022, por três crimes relacionados ao tiroteio: agressão com arma semiautomática, porte de arma de fogo carregada e disparo de arma de fogo com negligência grave. Na época, a sentença estava prevista para o fim de janeiro.

Tory Lanez e Megan Thee Stallion Foto: Amy Harris e Richard Shotwell/AP

Segundo Megan, ela estava em um veículo com Lanez e outras duas amigas no dia 12 de julho de 2020 quando o fato ocorreu. Os cantores começaram a discutir e o rapper atirou, ferindo Megan nos pés. O rapper nega as acusações.

Desde a condenação, o artista estava preso sem direito à fiança e aguardava sua sentença.

Os promotores pediram que o rapper canadense fosse condenado a 13 anos de prisão. Já a equipe de defesa pediu por liberdade condicional e um programa de tratamento de drogas.

Na última segunda-feira, Megan Thee Stallion testemunhou no tribunal. “Desde que fui cruelmente baleada pelo réu, não tive um único dia de paz”, disse ela em uma declaração por escrito que foi lida no tribunal. “Estou me curando e voltando, mas nunca mais serei a mesma.”

A notícia da sentença dividiu internautas – sobretudo fãs dos dois artistas. Para uns, a condenação foi merecida; para outros, Lanez foi uma vítima do sistema de justiça. A hashtag #FreeToryLanez já apareceu entre as mais comentadas.