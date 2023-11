RBD começa turnê no Brasil nesta quinta; veja o que esperar e setlist dos shows

A banda RBD começa nesta quinta-feira, 9, sua série de apresentações pelo País. O grupo, que surgiu com o sucesso da novela mexicana Rebelde, tem uma geração de fãs fiéis desde os anos 2000 e embarcou em uma popular turnê entre Estados Unidos, México e Brasil.

A turnê Soy Rebelde 2023 marca o reencontro do grupo, em formação quase completa: estão presentes Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni. Somente Alfonso Herrera não participa dos shows.

Serão feitas oito apresentações do grupo pelo Brasil, todas com ingressos esgotados. A banda se apresentará nos dias 9 e 10 de novembro no Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro. Depois, terminará a lista de shows em São Paulo, nos dias 12 e 13 no Estádio Morumbi e nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro no Allianz Parque.

RBD na 'Soy Rebelde Tour' Foto: Luis Eduardo Noriega / EFE

O que esperar do show? O tradicional uniforme com gravatinhas está entre os figurinos, claro, mas não é o único. Além de roupas (e cabelos!) que vão reforçar a nostalgia dos fãs, os shows em outros países contaram com produção digna de artista pop, com coreografias, plataforma suspensa e grande estrutura.

Entre as músicas, espere clássicos da época da novela – mas os lançamentos recentes não ficarão de fora. Veja o provável setlist:

Provável setlist dos shows do RBD no Brasil

