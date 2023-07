Relato ‘sincerão’ de Nando Reis sobre brigas dos Titãs explica como banda se perdeu após ‘Acústico’

À luz do que descreve Nando Reis, no segundo episódio do podcast Lugar de Sonho, que estreou na segunda-feira, 3, fica evidente que existem duas fases distintas dos Titãs. A primeira fase, do coletivo de rock inquieto, liquidificando iê-iê-iê, pós-punk, tropicalismo, reggae, MPB, vanguarda paulistana, brega e pós-concretismo, vai até o começo dos anos 1990.

Essa fase rendeu hinos de geração, hits de danceteria, clássicos niilistas e muito prestígio (Caetano assinava o texto de apresentação de Õ Blesq Blom), antes de emborcar em uma fase de vacas magras (embora até o escatológico e tido como fracassado Tudo Ao Mesmo Tempo Agora tenha sido disco de ouro).

“Na minha cabeça a gênese e a identidade dos Titãs se deu nos primeiros dez anos, enquanto o Arnaldo (Antunes) estava lá (ele deixou a banda em 1992). Os dez anos seguintes são um produto correlato do que nós criamos antes”, conta Nando.

Nessa conta, autocentrada, ele leva em consideração os vinte primeiros anos da banda, da fundação, em 1982, até sua saída. Nando deixou os Titãs em 2002, quando já tinha três álbuns solo.

Mas é possível colocar como divisor de fases justamente o best-seller Acústico MTV (1,7 milhão de cópias vendidas), que, segundo Nando, “é um disco de regravações” que ganhou centralidade “no imaginário das pessoas”, mas não é tão relevante assim na história da banda.

Em seu relato “sincerão” no podcast, ele lamenta o “sucesso perigoso” e os caminhos que levaram os Titãs a fazer em seguida Volume Dois (1998), com mais regravações (e venda de mais de 1 milhão e cópias), e As Dez Mais (1999), disco de covers.

O cantor e compositor Nando Reis: revelações em seu podcast Foto: Carol Siqueira

Armadilha das baladas

Os Titãs começaram este século lançando A Melhor Banda de Todos Os Tempos, gravado em meio ao trauma da morte do guitarrrista Marcelo Fromer (em 13 de junho de 2001). É um trabalho que trazia rocks ácidos, boas canções (como O Mundo é Bão, Sebastião), e referências cultas (Glauber Rocha), mas que acabou marcado por uma canção que adquiriu popularidade monstruosa: Epitáfio, balada de Sérgio Britto com letra recheada de clichês e incômoda semelhança com o famoso poema Instantes, falsamente atribuído ao escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986) e divulgado pelo papa da autoajuda “afetiva”, o americano Leo Buscaglia (1924-1998), autor de títulos como Amor, Amando Uns Aos Outros e Papai, Meu Amigo.

No disco seguinte, Como Estão Vocês? (2003), o sucesso de outra balada melancólica de Britto, Enquanto Houver Sol, ofuscou o resto do repertório. Os Titãs seguiram inquietos e mordazes, mas o mercado passou a encará-los como fornecedores dessa linha de canções, como Porque Eu Sei o Que é Amor, de Sacos Plásticos (2009). As saídas de Charles Gavin em 2010, e Paulo Miklos, em 2016, não impediram a banda de continuar lutando criativamente e diversificando. Mas, por motivos variados, o abrasivo Nheengatu (2014) e a ópera Doze Flores Amarelas (2018) foram pouco ouvidos.

A formação clássica dos Titãs reunida mais uma vez, em 2023: Arnaldo Antunes, Charles Gavin, Tony Belotto, Branco Mello, Nando Reis, Paulo Miklos e Sérgio Britto. O produtor Liminha fará uma participação especial nas guitarras. Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Os Titãs de arena

A julgar pelos momentos de maior excitação nos shows, traduzidos pelo mar de celulares erguidos, o grande público que lota estádios para ver a turnê Titãs Encontro — Todos Ao Mesmo Tempo Agora tem uma percepção centrada na banda do Acústico MTV e de seus ecos de baladismo “lição de vida”.

Os Titãs de arena de 2023, para usar a palavra da moda, entregam uma experiência visual impressionante, comparável aos recursos apresentados por nomes internacionais. Há a comoção na lembrança de Marcelo Fromer, a comoção com a superação de Branco Mello, e há o interesse pelo reencontro com Arnaldo Antunes, sempre um performer carismático e impactante.

Também é impossível não se perguntar se hoje, passados vinte anos, para os jovens, Nando Reis é um personagem maior do que toda sua ex-banda.

De todo modo, os Titãs estão sendo consumidos como item de nostalgia, da mesma forma que uma turnê de Sandy & Junior. As pessoas estão vibrando com Bichos Escrotos no mesmo impulso dos que quicam com Vamo Pulá. E tá tudo bem, no hard feelings.

