Relembre 10 sucessos da banda Titãs

A banda Titãs se prepara para uma turnê que deve rodar o Brasil em 2023 com sete de seus integrantes originais. Em seus 40 anos de carreira, o grupo acumula hits e, com certeza, o repertório desse show deve contar com a maioria deles.

Em 2023, banda vai entrar em turnê pelo Brasil com sete integrantes originais. Foto: Filipe Araújo/ Estadão

Ao longo desses anos todos, os músicos emplacaram diversas canções nas paradas, tocaram em rádios, walkman, discman e, com certeza, fizeram a festa também em iPods, tocadores de MP3 e plataformas de streaming, além de terem feito parte da trilha de novelas, séries e filmes, sem contar a trilha musical pessoal de cada um de nós.

Confira abaixo 10 músicas de sucesso do grupo

1. Sonífera Ilha

A música está no primeiro álbum da banda, Titãs, mas estourou novamente no final da década de 1990, quando foi lançado o Volume Dois.

2. Marvin (Patches)

Essa também é do primeiro disco da banda, que também voltou a ser hit quando foi gravada no disco Acústico MTV, em 1997.

3. Insensível

Essa é daquelas que grudam na memória, mas a gente nem faz ideia de quando foi lançada. A canção está no segundo disco da banda, Televisão.

4. Televisão

A música dá nome ao segundo álbum do grupo e, tal qual outras canções da banda, uma das versões mais conhecidas é a que foi gravada no Acústico MTV. A versão gravada ao vivo contou com a participação de Rita Lee.

5. Homem Primata

Essa é uma das muitas canções do grupo que, além de serem sucesso, faz uma baita crítica social, uma das características da musicalidade da banda

6. Comida

Quem nunca falou “a gente não quer só comida, a quer comida diversão e arte”? Um clássico quando a pauta é falar sobre a valorização da cultura.

7. Família

A música que está no disco Cabeça Dinossauro, de 1986, é mais um hit que está presente na mete de um monte de gente. Família também foi gravada pelo grupo Molejo, em 1998.

8. Flores

A música foi lançada em 1989 e fez muito sucesso na época, mas, assim como Televisão, voltou às paradas em 1997, quando entrou no repertório do Acústico. A versão, além de um novo arranjo, tem a participação de Marisa Monte.

9. Epitáfio

A música foi lançada já numa nova fase mais moderna da banda, já nos anos 2000 e faz uma reflexão sobre a brevidade da vida e a necessidade de aproveitar os bons momentos.

10. Polícia

Essa é mais uma música da banda com forte posicionamento político e critica a atuação das polícias em determinados momentos.