Relembre o show de Tina Turner no Maracanã para mais de 180 mil pessoas

Nesta quarta-feira, 24, a estrela do rock Tina Turner, morreu aos 83 anos. Ela estava na Suíça, onde morava, segundo divulgado pela sua assessoria de imprensa. A cantora viveu os últimos anos em um longo tratamento contra um câncer e ainda segundo a assessoria morreu “pacificamente após uma longa doença”.

Em janeiro de 1988, a cantora se apresentou no Brasil, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, para um público de mais de 180 mil pessoas. O show de Turner foi um marco em sua carreira, pois, segundo o Guinness World Records, foi a maior apresentação de cantora solo para público pagante na época.

Além do marco de público, o show contou com outros momentos inesquecíveis, como a entrada de Tina Turner em um carro alegórico da escola Beija-Flor de Nilópolis e o famoso grito do Neguinho da Beija-Flor, que entoou um “Olha a Tina Turner aí, gente”.

Com luzes, fogos e muita emoção, a rockeira cantou seus clássicos como Addicted to love, Private dancer, We don’t need another hero e Paradise is here.

A cantora Tina Turner durante show no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 17/01/1988. Foto: Antônio Batalha/ Estadão





