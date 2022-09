Remix de ‘Animals’, álbum do Pink Floyd, é lançado após atraso

Nada é fácil quando se trata de Pink Floyd e seu legado, o que explica por que o remix de Animals (1977) prometido para 2018 só agora está vendo a luz do dia.

O guitarrista David Gilmour não quis aprovar o encarte do álbum, de acordo com o compositor e vocalista do Floyd, Roger Waters, que concordou em deixar o remix sair sem textos no encarte. Então os fãs vão ficar só com a música, agora pela primeira vez em surround 5.1, uma capa recém-reformulada, um livreto de 32 páginas com fotos inéditas, mas nada da história. Também não há faixas bônus nem músicas inéditas.

Animals é um disco conceitual muito parecido com seu antecessor, Wish You Were Here, e com The Wall, que seria lançado dois anos depois.

Inspirando-se livremente em A Revolução dos Bichos, de George Orwell, o disco relaciona animais a diferentes tipos de pessoas: porcos, ovelhas e cães. As três músicas principais duram mais de dez minutos e são emolduradas por duas versões ligeiramente diferentes de Pigs on the Wing, que têm cerca de um minuto e meio.

Capa do disco Animals 2018 Remix, do Pink Floyd. Foto Sony Legacy Recordings Foto: Sony Legacy Recordings

Animals é uma crítica sombria e soturna ao capitalismo e à ganância, tornando-o talvez um dos lançamentos menos acessíveis do Floyd. Mesmo assim, seus temas parecem tão relevantes hoje quanto na época em que foi lançado pela primeira vez, e o remix dá um novo brilho à sua sonoridade.

A legião de fanáticos do Floyd certamente ouvirá nas novas mixagens nuances que passarão despercebidas aos ouvintes de primeira viagem. Mas é, no mínimo, uma boa oportunidade para quem não ouve Animals há anos (ou talvez décadas) dar uma chance à nova versão. / Tradução de Renato Prelorentzou