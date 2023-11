Como é ‘Renaissance’, filme de Beyoncé? Longa surpreende com bastidor e nova estrela mirim; conheça

Quase no final de seu novo documentário, Renaissance: A Film by Beyoncé, Beyoncé afirma que está cansada de “agradar as pessoas”. Desde criança, diz ela, ela luta pelo estrelato, mas agora que está no topo do mundo e dois anos após seus reveladores 40 anos, é hora de recalibrar.

“Não tenho nada a provar a ninguém neste momento”, diz ela.

Talvez seja por isso que Beyoncé decidiu pular totalmente o tapete vermelho na estreia de seu filme em Los Angeles, deixando essa tarefa para uma lista estrelada de convidados que incluía Tyler Perry, Ava DuVernay, Lizzo e Issa Rae. Embora Beyoncé tenha feito uma aparição pública na estreia de Taylor Swift: The Eras Tour em 11 de outubro, ela entrou em sua própria estreia somente depois que as luzes foram apagadas e o filme estava a segundos de começar.

Beyoncé performa em palco da turnê ‘Renaissance’ Foto: Divulgação/Renaissance Tour

Ao contrário de Swift, que compartilha muito sobre sua vida e atualmente está em um romance bem documentado com o jogador do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, Beyoncé é uma de nossas estrelas mais privadas. Ela praticamente não deu entrevistas na última década, e qualquer visão sobre sua vida ou trabalho deve ser inferida principalmente de breves declarações divulgadas nas redes sociais ou em seu site. Renaissance: A Film by Beyoncé, que narra a mais recente turnê mundial de divulgação de seu sétimo álbum de estúdio, oferece aos fãs algo novo para interpretar, abrindo levemente a cortina de Beyoncé.

Aqui estão quatro conclusões da estreia do filme, que estreia nos cinemas do Brasil no dia 21 de dezembro:

'Renaissance: A Film By Beyoncé' estreia no dia 21 de dezembro no Brasil Foto: Divulgação

Continua após a publicidade

É mais do que apenas um show filmado

O filme de Taylor Swift foi um documentário sobre o show que nunca saiu do palco: parecia que você tinha o melhor lugar na turnê dela, mas não incluía detalhes de bastidores.

Renaissance faz as coisas de maneira um pouco diferente. Assim como Homecoming de Beyoncé, que narrou a montagem de sua apresentação no Coachella de 2018, o novo filme muitas vezes nos leva atrás das vigas de aço para ver como a gigantesca turnê foi montada. “Estou animada para que as pessoas vejam o show”, diz Beyoncé no filme, “mas estou muito animada para que todos vejam o processo”.

Esse processo ocorre em partes enquanto observamos Beyoncé tomar as decisões em tudo, desde a iluminação até a decoração do cenário e a orquestração, às vezes ficando frustrados porque seus pedidos não são ouvidos. “Comunicar-se como mulher negra”, diz ela, “tudo é uma luta”.

Mesmo assim, as pessoas concordam com a vontade de Beyoncé mais cedo ou mais tarde. “Eventualmente, eles percebem que essa v*dia não vai desistir”, diz ela.

Beyoncé também dedica segmentos de bastidores à sua recuperação de uma lesão no joelho, uma visita à sua cidade natal em Houston e seu falecido e querido tio Johnny, cujo amor pela house music ajudou a inspirar Renaissance. E também há muitas filmagens de fãs: o filme geralmente mostra cenas de membros da audiência em vários estados de êxtase choroso ou de admiração religiosa.

Pouca coisa ficou de fora

Continua após a publicidade

Embora o prelúdio cheio de baladas que abriu o setlist da turnê de Beyoncé tenha sido cortado, quase todas as outras músicas do show estão incluídas no filme. Ela até encontrou espaço para Thique e All Up in Your Mind, músicas do disco Renaissance retiradas de muitas de suas paradas na turnê.

A única omissão flagrante neste filme de duas horas e 48 minutos é uma parte dos bastidores que passa rápido demais: Beyoncé convoca uma reunião do Destiny’s Child em Houston que inclui não apenas Kelly Rowland e Michelle Williams, mas também duas das primeiras integrantes do grupo feminino, LeToya Luckett e LaTavia Roberson, que foram expulsas de forma litigiosa.

“Foi como um novo nascimento para nós e muita cura”, diz Beyoncé em sua narração, embora só vejamos as cinco juntas por um segundo e não ouçamos nada do que discutiram. Eu teria assistido mais três horas só dessa reunião.

Os ‘visuais’ perdidos permanecem um mistério

O álbum Renaissance foi lançado em julho de 2022 sem qualquer tipo de acompanhamento de videoclipe, uma surpresa considerando a recente série de álbuns visuais revolucionários de Beyoncé para Lemonade e seu álbum autointitulado de 2013. Um vídeo teaser subsequente para a primeira faixa do álbum Renaissance, I’m That Girl, parecia prometer mais por vir, mas nada aconteceu.

Em uma parada da turnê Renaissance em Louisville, Kentucky, um fã ergueu uma placa perguntando onde estavam os visuais, o que levou Beyoncé a dizer grandiosamente à multidão: “Vocês são os visuais”. (A multidão não gostou disso.) O filme Renaissance é atrevido o suficiente para incluir esse momento, mas por outro lado, não há menção aos visuais perdidos, nem uma explicação de por que eles aparentemente foram abandonados.

Continua após a publicidade

Blue Ivy lutou por seu lugar na turnê

Em geral, a turnê evitou participações especiais de celebridades e visitas surpresas, preferindo manter o foco na própria rainha. Grandes nomes juntaram-se a Beyoncé no palco em apenas duas paradas da turnê: Houston, onde Megan Thee Stallion cantou “Savage”, e Los Angeles, onde Diana Ross e Kendrick Lamar compareceram ao show realizado no aniversário de 42 anos de Beyoncé.

Essas aparições entraram no filme, mas a convidada especial que mais interessa é a filha de 11 anos de Beyoncé, Blue Ivy Carter, que frequentemente participava como uma das dançarinas nas canções de sua mãe My Power e Black Parade. Assisti a uma das primeiras apresentações de Blue Ivy em maio passado, em Londres, onde ela ainda estava pegando o jeito de sua coreografia, mas no final da turnê de Renaissance, ela tinha tudo - os movimentos, a atitude - sob controle.

Acontece que Blue Ivy deveria ter subido no palco uma só vez, e mesmo isso exigiu algumas negociações. “Ela me disse que estava pronta para se apresentar e eu disse não”, diz Beyoncé no filme. Embora ela finalmente tenha cedido, Beyoncé ficou consternada quando Blue Ivy leu comentários nas redes sociais que criticavam seus movimentos sem brilho. Mas sua mãe ficou emocionada porque, em vez de desistir, ela decidiu trabalhar e treinar ainda mais para futuras datas.

Blue Ivy também aparece em muitas das cenas dos bastidores, oferecendo sua opinião muitas vezes franca sobre design de palco, escolhas de músicas e muito mais. Em um filme onde todos tratam Beyoncé como uma chefe ou uma deusa, Blue Ivy é uma presença divertida e irreverente: para esta menina de 11 anos, Beyoncé é apenas uma mãe.

Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times.