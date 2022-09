Rihanna é anunciada pela NFL como atração do Super Bowl em 2023

Rihanna será a atração principal do próximo show do intervalo do Super Bowl, considerado um dos horários mais importantes da TV dos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela NFL e pela Apple Music, patrocinadora do evento, na tarde deste domingo, 25.

Rihanna foi escolhida pela Universidade de Harvard como Ativista do Ano de 2017, por seu trabalho de caridade.

“Rihanna tomará pela primeira vez o palco do intervalo do Super Bowl em 12 de fevereiro de 2023″, consta em postagem no Twitter. A própria cantora publicou uma foto de seu braço segurando uma bola de futebol americano. A mesma imagem também foi atualizada como foto de capa na rede social oficial da NFL.

A cantora já foi convidada para se apresentar em 2019, mas teria negado como forma de apoiar o jogador Colin Kaepernick, conhecido por ter se ajoelhado durante o hino nacional como protesto contra a violência policial, e que enfrentou dificuldades em sua carreira depois disso.

Em 2022, o show do intervalo trouxe uma homenagem ao hip-hop, com Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar e Mary J. Blige dividindo o palco. Outros gigantes da música mundial também já se apresentaram na atração, como Michael Jackson e Beyoncé. Clique aqui para relembrar cinco shows históricos da história do Super Bowl.

