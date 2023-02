‘Rihanna está grávida?’ Veja repercussão de seu show no Super Bowl

Rihanna está grávida? Essa foi a dúvida que muitos fãs da cantora tiveram durante o show do intervalo do Super Bowl LVII neste domingo, 12, disputado entre Kansas City Cheifs e Philadelphia Eagles.

Os questionamentos surgiram logo no início da apresentação, quando a cantora passou a mão pela região de sua barriga, que teve destaque no figurino escolhido por ela para a noite. Como Rihanna se limitou a cantar sucessos, num repertório que abordou diversos pontos de sua carreira, e não falou mais nenhuma palavra fora das letras, ainda não há confirmação sobre a possibilidade.

Rihanna no show do intervalo do Super Bowl 2023 Foto: Brynn Anderson

Na imprensa internacional, nenhum veículo cravou a informação. O TMZ, site conhecido por cobrir os bastidores da vida de celebridades, publicou: “Rihanna arrasa no show de intervalo do Super Bowl... Internet acha que ela está grávida!!!”. O Page Six destaca “rumores de gravidez”. O britânico Independent aponta a “especulação de que ela está grávida de novo”. O New York Post destaca que “Rihanna está grávida” ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter durante o espetáculo.

Entre outros temas bastante comentados, críticas ou defesas ao fato de a cantora supostamente ter feito uso da técnica de playback durante a apresentação, e também o momento em que uma ‘versão funk’ da música Rude Boy foi tocada.

Confira abaixo parte da repercussão do show de Rihanna no intervalo do Super Bowl, que chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter no domingo.





Continua após a publicidade









Pode gritar agora e comemorar! a @rihanna tocou Rude Boy Remix do @kleanmusicofc agora no Superbowl! esse é o nome do Remix! Orgulho meu sobrinho! — Dj Zegon (@zegon) February 13, 2023

O link pra quem tá chorando, e parabéns @kleanmusicofc, zica demais mlkhttps://t.co/nFIRiB02fk — Heitor (@heitor_htr) February 13, 2023

meu deus rude boy versão funk no superbowl da rihanna pic.twitter.com/9SXlDRj3BW — patrick (@boyfromssa) February 13, 2023

aí na moral que saudades que eu tava de ver as grandonas da indústria na ativa, a gente pode ter muitos artistas incríveis debutando mas temos que concordar, a elite em palco é outro nível!#Rihanna pic.twitter.com/LHJrOJT4VC — javier (@lovesickjavy) February 13, 2023

Continua após a publicidade