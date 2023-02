Rihanna vai condensar seus sucessos em 13 minutos para o show do intervalo do Super Bowl

Rihanna está trabalhando muito para o show que fará no intervalo do Super Bowl, jogo que começa no domingo às 20h30 (Brasília), com transmissão ao vivo pela Rede TV! (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). A expectativa é que show aconteça entre 22h30 e 23h. Rihanna está tão concentrada que quase esquece seu aniversário e o Dia dos Namorados, comemorado agora nos Estados Unidos.

A cantora prometeu que será um espetáculo cheio de música e outros elementos visuais

“O set list foi o maior desafio. O mais difícil foi decidir como maximizar os 13 minutos que duram o intervalo, mas também comemorar - é sobre isso que vai ser o show, uma celebração do meu catálogo da melhor maneira possível”, disse Rihanna.

Em uma conversa com a imprensa antes do jogo de domingo entre o Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs, a superestrela pop e nova mãe disse que a aparição em seu primeiro evento ao vivo em sete anos, parece “como se só pudesse acontecer agora”.

“Quando você se torna mãe, algo acontece para que você sinta que pode dominar o mundo, que pode fazer qualquer coisa. O Super Bowl é um dos maiores palcos do mundo”, disse Rihanna. “Há algo emocionante sobre o desafio que vem com tudo isso.”

Vencedora de nove Grammys, Rihanna colocou 14 canções no topo da parada Hot 100 da Billboard, incluindo We Found Love, Work, Umbrella e Disturbia. Ela e o rapper A$AP Rocky tiveram recentemente seu primeiro filho.

“No final do dia, quer falhe ou tenha sucesso, meu nome estará nele. Então, realmente me envolvo em todos os aspectos de tudo o que faço”, disse ela.

A nova patrocinadora do show do intervalo, a Apple Music, realizou um evento moderado na quinta-feira, onde a jornalista Nadeska Alexis foi a única autorizada a fazer perguntas a Rihanna.

Rihanna se junta a uma lista de artistas célebres que se apresentaram no show do intervalo do Super Bowl, incluindo Beyoncé, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Shakira e The Weeknd. No ano passado, o hip hop foi celebrado com Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar se apresentando juntos.

Rihanna se recusou a comparecer ao intervalo em 2019 em solidariedade a Colin Kaepernick. Mas ela disse que o momento e as circunstâncias eram adequados para ela nesta ocasião.

A estrela country Chris Stapleton apresentará o hino nacional, enquanto a lenda do R&B Babyface cantará America the Beautiful. A atriz e cantora Sheryl Lee Ralph também apresentará Lift Every Voice and Sing. Quando perguntada para qual time ela iria torcer no domingo, Ralph disse que apoiava os Eagles, enquanto Stapleton e Babyface disseram que apoiavam Rihanna.

O ator surdo vencedor do Oscar, Troy Kotsur, apresentará o hino nacional usando a linguagem de sinais americana. Colin Denny interpretará America the Beautiful e Lift Every Voice and Sing será interpretada por Justina Miles.

A Apple Music substituiu a Pepsi este ano, após uma década como patrocinadora do intervalo. Os termos do acordo não foram divulgados, mas, de acordo com analistas, a liga deve arrecadar pelo menos US$ 50 milhões por ano pelos direitos.