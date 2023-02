Rihanna: veja como (re)ver o show no intervalo do Super Bowl

Foram quase 13 minutos em que a cantora Rihanna se apresentou suspensa, durante o intervalo do Super Bowl, a final do futebol americano, na noite de domingo, 12. E ela estava “acompanhada” de um convidado especial: a barriga saliente denunciava uma nova gravidez, confirmada ao final do show.

Rihanna se apresenta durante o intervalo do Super Bowl 2023 Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Leia também Rihanna confirma gravidez após show no intervalo do Super Bowl

A apresentação está disponível no canal do YouTube da NFL, a liga do futebol americano, e já tem mais de 6,3 milhões de visualizações.

O show

A música mais antiga presente no repertório foi Umbrella, um de seus ‘clássicos’. Das primeiras, ficou faltando outras marcantes como Disturbia e SOS. O restante das canções se concentrou em sucessos das rádios da década passada.

A apresentação começou com a cantora vestida toda de vermelho sobre uma plataforma suspensa. Diversos dançarinos usando roupas brancas extravagantes e óculos - parte deles em outras plataformas, e o restante em cima de uma estrutura vermelha. As duas cores tomaram conta de todo o espetáculo. As luzes de celulares acesas pelos espectadores e fogos de artifício também somaram na composição.

Rihanna se apresenta durante o intervalo do Super Bowl 2023, no Arizona Foto: Brynn Anderson / AP

Continua após a publicidade

Ao longo da apresentação, Rihanna cantou, em ordem, trechos de Bitch Better Have My Money (lançada em 2015), seguida por Where Have You Been (2011), Only Girl (2010), We Found Love (2011), alguns trechos gravados de S&M (2010) e Rude Boy (2009) remixado por um brasileiro, Ewerthon Carvalho Santos, o DJ Klean, Work (2016), Wild Thoughts (2017), Pour It Up (2012), All of the Lights (2012), Run This Town, Umbrella (2007) e Diamonds (2012).

Apesar de não ter um álbum novo desde Anti, de 2016, lançou recentemente a música Lift Me Up, indicada ao Oscar de melhor canção original na trilha de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.