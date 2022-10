Ringo Starr cancela shows após pegar covid-19

Ringo Starr cancelou shows na América do Norte depois que o ex-baterista dos Beatles testou positivo para covid-19.

O cantor de 82 anos cancelou apresentações no domingo no Four Winds Casino em New Buffalo, Michigan, e no Mystic Lake Casino em Prior Lake, Minnesota, alegando doença.

Ringo Starr se apresenta no concerto que festejou 50 anos de Woodstock, em 2019 Foto: Seth Wenig / AP

Na segunda-feira, um porta-voz confirmou que Starr e sua banda All-Starr cancelariam mais cinco shows depois que o ex-Beatle pegou coronavírus.

Os cinco shows canadenses cancelados incluíram Winnipeg, Manitoba; Saskatoon, Saskatchewan; Lethbridge em Alberta; bem como arenas em Abbotsford e Penticton na Colúmbia Britânica.

O resto de sua turnê permanecerá em espera enquanto Starr se recupera.

Continua após a publicidade

“Ringo espera retomar o mais rápido possível e está se recuperando em casa”, disse um comunicado. “Como sempre, ele e os All Starrs mandam paz e amor aos seus fãs, e esperamos vê-los de volta à estrada em breve.”