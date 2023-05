Rita Lee: Milton Nascimento, Cássia Eller e outros encontros da cantora que marcaram os palcos

Rita Lee morreu na manhã desta terça-feira, 9, em casa. A artista foi diagnosticada com câncer no pulmão em 2021 e, desde então, estava em tratamento contra a doença.

Além de grupos como Mutantes e Tutti-Frutti e músicos de sua família, a cantora dividiu o palco com outros grandes nomes da música brasileira. Relembre alguns abaixo.

Milton Nascimento

O clássico Mania de Você ganhou uma de suas mais belas versões na gravação do Acústico MTV de Rita Lee, lançado em 1998, graças à ilustre presença de Milton Nascimento. Na reta final da canção, Rita alterou parte da letra para brincar com o cantor, que reagiu envergonhado: “Nada melhor do que nada na cuca/Só pra deitar e rolar com Bituca”. “Bituca” é o apelido pelo qual Nascimento é conhecido por amigos.

Cássia Eller

Ao receber a colega no palco de seu Acústico MTV, Rita Lee definiu: “Um El Niño musical: aquela voz de trovão, uma criança maravilhosa, com cabelo azul da cor do céu, uma figura ensolarada: Cássia Eller”. Hoje, o encontro ganha uma dose extra de saudade.

Roberto Carlos

Em gravação para o disco Duetos 2, lançado em 2006, Rita Lee subiu ao palco de um show de Roberto para cantar ao lado do Rei. Dois gigantes da música brasileira, cada um à sua maneira, encantaram o público com um pout-pourri.

Parte dos sucessos marcados na sua voz (Papai Me Empreste O Carro/Flagra/Mania de Você/Baila Comigo) e a outra parte na voz de Roberto, voltando aos tempos de Jovem Guarda (Parei na Contra Mão/Splish Splash/Cama e Mesa/Garota do Roberto/É Papo Firme).

Titãs

Rita Lee e Roberto de Carvalho fizeram participação mais que especial na música Televisão durante uma apresentação do grupo Titãs, em uma de suas formações mais conhecidas, em 1997. O encontro foi exibido pela TV Cultura. A música com Rita também faz parte do disco Acústico MTV da banda. No ano seguinte, os artistas voltaram a dividir o palco no Acústico de Rita Lee, cantando Papai Me Empresta O Carro.

Paula Toller

O Acústico MTV de Rita Lee também contou com Paula Toller, do Kid Abelha, dividindo os vocais da música Desculpe O Auê.

Pitty

“Um dia eu estava dando uma zapeada... ‘O que é isso’? Quem é essa menina? Deve ser gringa! E não era, cantava em português, bem pra caramba. Bonita, uma roupa bacana, uma super banda. Fiquei tão feliz, mas tão feliz que falei: ‘Meu Deus! Senhor! Essa menina já nasceu sabendo! Queria que vocês recebessem com o maior carinho a minha ‘filha’, Pitty”.

Com essa introdução, Rita Lee chamou ao palco a então promessa do rock, em 2004. À época, a baiana despontava como um dos nomes promissores do rock nacional, graças ao seu disco de estreia, Admirável Chip Novo (que tomou as rádios com músicas como Teto de Vidro, Equalize, Semana que Vem, Máscara e a faixa título).

Combinando nas roupas pretas e nos cabelos vermelhos, a dupla cantou Esse Tal de Roque Enrow.

Zélia Duncan

A música Pagu, do álbum 3001, foi uma parceria com Zélia Duncan. A dupla chegou a apresentar a canção ao vivo em algumas ocasiões, como na gravação do MTV Ao Vivo de Rita Lee.

Caetano Veloso

No ano 2000, mesmo em que lançou o álbum 3001, gravou um show especial para ser exibido na Band. Entre os convidados estava Caetano Veloso, “o eterno Merlin da música brasileira”, segundo a própria. A dupla cantou o clássico da Jovem Guarda Eu Sou Terrível.

Fernanda Takai

No mesmo especial, a vocalista do Pato Fu se juntou a Rita para cantar a música O Amor em Pedaços. A parceria faz parte da versão original da música em estúdio.