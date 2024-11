Rita Lee é citada em questão do Enem por ‘postura de empatia’ como autora; veja detalhes

Rita Lee ‘apareceu’ na prova do Enem [Exame Nacional do Ensino Médio) realizada em todo o Brasil neste domingo, 3. Uma das questões trazia trecho de três parágrafos retirados do livro Rita Lee: Outra Autobiografia, lançada pela cantora em 2023.

Rita Lee, durante o lançamento de sua autobiografia em foto antiga Foto: Gabriela Biló/Estadão

Após o excerto do texto (leia a íntegra da pergunta abaixo), o enunciado dizia: “Como estratégia para se aproximar de seu leitor, a autora usa uma postura de empatia explicitada em...”. As alternativas foram as seguintes:

A) “Volta e meia recebo carinhas de fãs, e alguns são bem jovens

B) “Fico no céu lendo essas coisas”

C) “Sinto que é mais complicado ser jovem hoje”

D) “Queria dar uns beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada” E) “Diria que não é sinal de saúde estar bem-adaptado a uma sociedade doente”

Diversos estudantes publicaram registros da questão nas redes sociais. O perfil oficial de Rita Lee, gerenciado por sua família desde a morte da cantora, em 8 de maio de 2023, também compartilhou a pergunta. “Qual resposta acham que é a correta?”, escreveu seu filho, João Lee.

O gabarito oficial do ENEM, porém, ainda não foi divulgado.