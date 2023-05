Rita Lee: famosos e amigos lamentam a morte da cantora

Rita Lee durante lançamento de sua biografia, em 2016

Gilberto Gil, cantor e compositor

“Comadre Rita, Anibal, cabrinha, caprichosa, capricorniana, amiga...Descansa, minha irmã. Amo você. Um abraço fraterno da família Gil”

Caetano Veloso, cantor e compositor

“O coração de Rita deixou de bater. Mas o do mundo não para de bater por ela. Ela está entre os criadores musicais mais brilhantes do Brasil”

Chico Buarque, cantor e compositor

“Rita”

Milton Nascimento, cantor e compositor

“Muito triste com a partida da minha querida amiga Rita Lee”

Arnaldo Baptista, músico e compositor

“Rita Lee trouxe para os Mutantes um lado circense, que envolveu humor, roupas e instrumentos que ela tocava, como o Theremin. Além de nossas parcerias,como na ‘Balada do Louco’, entre tantas outras. Descanse em Paz”





João Lee, filho

“Minha mãe, que amo mais que tudo nesse vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular que você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão a frente do seu tempo”

Margareth Menezes, cantora e Ministra da Cultura

“Rita Lee é uma revolução! Artista de grandeza maior da música brasileira, era enérgica, combativa e vibrante. Adorada por uma legião de fãs de diversas gerações, nos deixa um legado enorme que a fazem eterna e fundamental! Meus sentimentos à família, aos amigos e fãs!”

Simone, cantora

“Foi um honra poder dividir o palco e viver no mesmo tempo que essa mulher incrível”

Maria Rita, cantora

“Eu te amo… que sua passagem seja em paz. Fique com a certeza de sua missão cumprida e ficaremos nós aqui na missão de fortalecer sua luz para todo o sempre. Te amo, te amo, te amo…”

Monica Salmaso, cantora

“Love Lee Rita! Linda, livre, inteligente. Obrigada! Nesta vida, cheia de graça, você fez um monte de gente feliz”

Nana Caymmi, cantora

“Vai em paz, querida Rita. Você nos deixa imensa saudade”

Dori Caymmi, compositor e arranjador

“Sem palavras para me despedir dessa grande artista do nosso rock”

Djavan, cantor e compositor

“Rita Lee nos presenteou com canções que vão ficar para sempre no imaginário de todos os brasileiros”

Marisa Monte, cantora

“Um farol, uma deusa, padroeira da liberdade, rainha, mestra, gênia, incomparável. Obrigada, te amo para sempre”

Nando Reis, cantor e compositor

“Determinante, estruturante...pilar, modelo, referência, guia, desbravadora”

Fafá de Belém, cantora

“Rita leva consigo sua ousadia e a força de quebrar tabus com sua vida e obra”

Guilherme Arantes, cantor e compositor

“Sem palavras. Um silêncio ensurdecedor”

Lulu Santos, cantor e compositor

“Rita, nós te amamos”

Emicida, compositor

“Que a terra lhe seja leve, padroeira da liberdade! Obrigado Rita Lee, 1 zilhão de vezes, obrigado”

Marina Lima, cantora e compositora

“Que tristeza. Assim é duro demais pra gente. Essa mulher, uma artista incrível, nos deixa hoje. Inconsolável”

Zé Ibarra, cantor e compositor

“Viva Rita, artista completa, aula para todo mundo aqui. Gênia, gênia, gênia.

Pedro Mariano, cantor

“Rita Lee foi encontrar dona Elis e fazer aquela zoeira lá em cima! Fará uma falta tremenda!”

Astrid Fontenelle, apresentadora

“Descanse em paz, minha amada! Como amo, amarei pra sempre Rita! Meu disco da adolescência, minha musa fashion, melhor participante do Saia (Justa)”

Carlinhos Brown, músico e compositor

“Você será sempre a ovelha negra que lidera o pastor, que bagunça os credos e que mostra o verdadeiro caminho da fé que é amar os outros. E assim te amo, e assim agradeço pela beleza de sua vida e desta bela encarnação que você trouxe”

Ed Motta, cantor e compositor

“Um artista brilhante, inteligência única, precisa de um livro de elogios”

Leo Jaime, cantor e compositor

“Muito obrigado por tudo! Por ter sido um farol na noite escura. Por toda a poesia, amizade, parceria. Você e Erasmo eram meu norte. Que orgulho ter vivido no mesmo mundo que você e ter sido sei fã”

Gloria Pires, atriz

“Grande, imensa Rita Lee! Gratidão por compartilhar sua luz. Ela brilhará para sempre. Descanse em paz”

Pitty, cantora e compositor

“Estou em frangalhos. A maior nos deixa hoje. Que dia triste, Ritinha. Te amarei para sempre”

Preta Gil, cantora

“Minha tudo Rita Lee. As palavras me faltam agora!!! Eu tive o privilégio de conviver com minha ídola, com minha musa, desde a minha infância até a vida adulta. Cantamos juntas, rimos juntas, um grande presente!!!!”

Os Paralamas do Sucesso

“Rita Lee é uma referência para os Paralamas em todos os sentidos: musicais, poéticos, estéticos, políticos. Sua obra é eterna”

Ritche, cantor e compositor

“Minha fada madrinha partiu! Que tristeza imensa! Meus sentimentos sinceras à família e aos milhares e milhares de fãs que, como eu, estão se sentindo desamparados nesse momento. Love you Rita! Thanks for everything!”

Supla, cantor e compositor

“Agora pesou. Hoje perdemos uma rockeira verdadeira”

Miguel Falabella, ator e diretor

“Descanse em paz, guerreira, libertária. Uma mulher que lutou pelas liberdades de cada um com alegria e irreverência”

Lucio Mauro Filho, ator e músico

“Rita Lee serenou, foi passear pelas estrelas, sem precisar se desculpar pelo auê que promoveu por essas bandas”

Romulo Estrela, ator

“Rita nos ensinou que ser livre é uma escolha e que a arte tem o poder de transformar a sociedade!”

Fábio Assunção, ator

“Rita! Para sempre! Fomos vizinhos na Vila Mariana. Rita saia para caminhar na rua e eu criança corria pra janela para ver ela passando”